EdF ‍: Chevalier numéro un, le choix fort de Deschamps

Lucas Chevalier a pris une nouvelle dimension après son excellente saison avec Lille et sa signature au PSG. De quoi rêver d’une promotion en tant que titulaire en Bleus, mais Didier Deschamps n’est pas de cet avis.

Jusqu’où va aller Lucas Chevalier ? La question mérite d’être posée, tant l’actuel numéro deux de l’équipe de France est irrésistible depuis quelques mois. Elu meilleur gardien de Ligue 1 après une saison 2024-2025 quasiment parfaite sous les couleurs du LOSC, le nouveau gardien du Paris Saint-Germain a fait l’objet d’un gros transfert chez le champion d’Europe en titre cet été. Lucas Chevalier a le vent en poupe tandis que dans le même temps, c’est l’inverse pour Mike Maignan. Le gardien de l’AC Milan a commis quelques erreurs l’an passé avec son club, a terminé 8e de Série A et ne disputera donc pas la Ligue des Champions cette saison.

De quoi donner envie à Didier Deschamps de changer de titulaire dans les buts tricolores pour la Coupe du monde ? Le débat a déjà été tranché en interne. Et selon les informations de L’Equipe, Lucas Chevalier n’a quasiment aucune chance d’envoyer Mike Maignan sur le banc. « Avec de telles références, et avec sa voix qui porte dans le vestiaire, Maignan se projette ainsi comme un numéro 1 incontestable pour la Coupe du monde 2026 et le débat ne s'ouvrira pas en interne, à moins d'une avalanche de bourdes » écrit à ce propos le quotidien national.

Deschamps refuse de fragiliser Maignan

Autrement dit, peu importe la situation des deux hommes en club, la hiérarchie entre Mike Maignan et Lucas Chevalier est clairement établie en interne et pour Didier Deschamps, un changement à ce niveau n’est pas envisageable. Un choix qui peut se comprendre à un moment où l’équipe de France manque de leaders et s’est considérablement renouvelée avec l’intégration de nouveaux joueurs tels que Barcola, Doué, Olise ou encore Koné. Maignan s’impose lui comme un vrai taulier, dans le vestiaire mais aussi sur le terrain, comme il l’avait démontré lors du dernier Euro. Sa place de titulaire pour la Coupe du monde n’est donc pas remise en cause… pour l’instant.