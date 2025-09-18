« C'est n'importe quoi », ce joueur du PSG sidère Walid Acherchour

Nuno Mendes a livré une performance ébouriffante mercredi soir face à l’Atalanta Bergame. Le latéral gauche du PSG est sans conteste le meilleur au monde à son poste aux yeux de Walid Acherchour.

Crédité d’un 8/10 et logiquement élu homme du match par L’Equipe dans son édition du jour, Nuno Mendes a réalisé une très grande prestation mercredi soir en Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Grand artisan du large succès parisien lors de cette première journée (4-0), le latéral gauche portugais a donné le tournis à Raoul Bellanova et à Odilon Kossounou. Buteur en début de seconde période, l’ancien défenseur du Sporting Portugal a également été impeccable sur le plan défensif, gérant sans mal Charles De Ketelaere, qui traînait dans sa zone sur les rares offensives de l’Atalanta.

Nuno Mendes au top niveau contre l'Atalanta

« Nuno Mendes c’est n’importe quoi. Moi, je pense qu’à ce poste-là, depuis Marcelo, je n’ai pas vu un mec capable d’aller à 10.000 à l’heure et d’avoir des changements de rythme avec une qualité aussi soyeuse. Il est athlétique, physique, il fait des changements de rythme, il a une qualité technique… Il créé des choses sur rien du tout. Il arrive à créer des trois contre un pour le PSG car il fait deux différences à lui tout seul » analyse le chroniqueur avant de poursuivre. Dans le Winamax FC, Walid Acherchour a rendu un bel hommage à Nuno Mendes, le considérant comme l’un des meilleurs joueurs à ce poste depuis l’iconique brésilien Marcelo.analyse le chroniqueur avant de poursuivre.

« C’est une folie. Le nombre de situations où sur la prise de balle il met cinq mètres aux adversaires, c’est n’importe quoi. On a beaucoup parlé de ses blessures mais maintenant, le mec enchaîne. Et en plus, il apporte la gestion de la profondeur sur le plan défensif » estime Walid Acherchour, définitivement bluffé par un Nuno Mendes quatre étoiles. Les supporters parisiens n’iront pas dans le sens inverse, eux qui peuvent se réjouir de voir qu'un tel élément est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029. Luis Enrique n’est pas prêt d’avoir des maux de tête pour son couloir gauche, à condition que le corps de Nuno Mendes le laisse tranquille à l’avenir, ce qui est le cas depuis plusieurs mois.