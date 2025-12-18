Ce taulier du PSG qui inquiète

Leader et capitaine du PSG, Marquinhos montre des signes inquiétants, à l'image de sa performance face à Flamengo ce mercredi soir.

Il a récemment confié son rêve de terminer sa carrière au Paris SG . Sous contrat jusqu’en 2028, Marquinhos a de quoi voir venir mais son statut pose de plus en plus de questions. Moins utilisé en première partie de saison par Luis Enrique, le Brésilien se préserve pour les matchs importants. Mais il était très attendu face à ses compatriotes de Flamengo ce mercredi soir au Qatar, et il n’a pas répondu présent. Malgré quelques situations bien gérées en début de match, le capitaine parisien paye ses deux erreurs qui ont empêché le PSG de s’imposer avant les tirs au but.

Les sales notes de Marquinhos

Il récolte la note de 3/10 dans L’Equipe ce jeudi, soit la pire de tout le groupe de Luis Enrique. Avec ce commentaire impitoyable. « Mais deux situations ont fait basculer sa finale du mauvais côté : le penalty concédé à Arrascaeta et l’énorme occasion du bout du temps réglementaire ». Les deux gestes sont en effet ratés. Sur le pénalty, le Brésilien sait, qu’avec la VAR, il ne peut pas se permettre de taper dans le pied de son adversaire en pleine surface, surtout que le danger de but n’est pas imminent.

Marquinhos et le PSG victorieux de la Coupe Intercontinentale

Il aurait en effet pu se racheter avec un but dans les derniers instants, mais Marquinhos, qui a su par le passé se montrer décisif dans quelques matchs importants, a manqué la conclusion sur le centre-tir de Dembélé à la 120e minute. Un match raté qui pose question.

Ouest-France évoque même quasiment un match catastrophe. « Pour conquérir son 35e titre sous les couleurs du PSG, Marquinhos n’est pas passé loin du match catastrophe », souligne le quotidien régional. De son côté, Le Parisien lui en veut clairement pour le pénalty concédé. « Il provoque un pénalty qui peut être franchement évitable pour un défenseur de son expérience et de son calibre », a souligné le quotidien francilien, qui parle de fébrilité pour le capitaine parisien. Un dossier à suivre pour les prochains gros matchs du Paris SG, ce que Luis Enrique a sans doute constaté de son côté.