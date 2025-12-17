Safonov place le PSG sur le toit du monde

Non du coup loupé
Ni l un ni l'autre, je suis neutre comme la Suisse
Combien de clubs européens ont fait le sextuplé ? La bise
Exact mais c’est le faible niveau du Pgégé ce soir qui leur a donné l’espoir … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Je crache, je chie et je pisse sur Flamengo, leur comportement, leur façon de jouer c'est tout ce que je vomis dans le foot, pas étonnant que les marseillais se reconnaissent en eux... qui se ressemble s'assemble... c'est minable
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
BUUUUT pour le PSG ! Lancé en contre par Désiré Doué, Kvaratskhelia conclut avec sang-froid. Le club de la capitale prend l’avantage : 1-0 dans cette finale ! Suivez le match #PSGFLA en direct sur M6 et M6+ : m6.fr/m6plus/direct-… #FIFAInternationalCup
Frisson dans la surface parisienne 😱⚠️ Grosse frayeur pour le PSG ! Marquinhos laisse traîner le pied dans la surface et accroche un joueur de Flamengo. Suivez le match #PSGFLA en direct sur M6 et M6+ : m6.fr/m6plus/direct-… #FIFAInternationalCup