Safonov place le PSG sur le toit du monde

Finale de la Coupe Intercontinentale 2025 :

Ahmad bin Ali Stadium (Al-Rayyan, Qatar)

PSG-Flamengo 1-1 après prolongation (2 tab à 1)

Buts : Kvaratskhelia (38e) pour le PSG ; Jorginho (62e sp) pour Flamengo

Le PSG et Flamengo n'ont pu se départager (1-1) dans une rencontre largement dominée par les Parisiens. Matvey Safonov a sorti le grand jeu pour faire gagner le PSG aux tirs au but.

Le Paris Saint-Germain voulait marquer l'histoire en remportant un trophée jamais gagné par le football français. Luis Enrique alignait d'ailleurs la meilleure équipe possible au vu des blessures. Le PSG prenait d'entrée le contrôle du match. Les Parisiens marquaient vite grâce à Fabian Ruiz (9e). Néanmoins, la VAR intervenait et refusait le but puisque la balle était sortie en corner avant sa frappe dans le but vide. La suite du premier acte était hachée avec beaucoup de fautes. Flamengo était solide et bien organisé mais peu flamboyant. Paris prenait finalement l'avantage juste avant la mi-temps.

Déjà fautif sur le but refusé, le gardien brésilien Rossi faisait une faute de main sur le centre de Doué et Kvaratskhelia marquait dans le but vide. Paris gérait tranquillement son avantage et semblait intouchable. Cependant, Marquinhos concédait un penalty pour un contact maladroit sur une cheville adverse. Jorginho trompait Safonov pour égaliser. Le match allait en prolongation malgré les grosses occasions parisiennes. Dembélé était contré juste devant le but (81e) et Marquinhos se ratait à quelques mètres des buts adverses (90e+4).

Le PSG était clairement supérieur et multipliait les situations. Après une superbe percée, la frappe de Dembélé passait proche de la lucarne (116e). De son côté, Nuno Mendes trouvait le gardien adverse sur la route de sa frappe puissante (119e). Les tirs au but donnaient finalement le verdict final du match. Safonov arrêtait le deuxième tir brésilien de Saul Niguez mais Dembélé tirait au-dessus dans la foulée. Mais, le portier russe stoppait aussi les trois tirs suivants. L'échec de Barcola était sans conséquence. Le PSG gagne sa première coupe intercontinentale et son sixième trophée en 2025.