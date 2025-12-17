ICONSPORT_280158_0114

Safonov place le PSG sur le toit du monde

PSG17 déc. , 20:50
parMehdi Lunay
24
Finale de la Coupe Intercontinentale 2025 :
Ahmad bin Ali Stadium (Al-Rayyan, Qatar)
PSG-Flamengo 1-1 après prolongation (2 tab à 1)
Buts : Kvaratskhelia (38e) pour le PSG ; Jorginho (62e sp) pour Flamengo
Le PSG et Flamengo n'ont pu se départager (1-1) dans une rencontre largement dominée par les Parisiens. Matvey Safonov a sorti le grand jeu pour faire gagner le PSG aux tirs au but.
Le Paris Saint-Germain voulait marquer l'histoire en remportant un trophée jamais gagné par le football français. Luis Enrique alignait d'ailleurs la meilleure équipe possible au vu des blessures. Le PSG prenait d'entrée le contrôle du match. Les Parisiens marquaient vite grâce à Fabian Ruiz (9e). Néanmoins, la VAR intervenait et refusait le but puisque la balle était sortie en corner avant sa frappe dans le but vide. La suite du premier acte était hachée avec beaucoup de fautes. Flamengo était solide et bien organisé mais peu flamboyant. Paris prenait finalement l'avantage juste avant la mi-temps.
Déjà fautif sur le but refusé, le gardien brésilien Rossi faisait une faute de main sur le centre de Doué et Kvaratskhelia marquait dans le but vide. Paris gérait tranquillement son avantage et semblait intouchable. Cependant, Marquinhos concédait un penalty pour un contact maladroit sur une cheville adverse. Jorginho trompait Safonov pour égaliser. Le match allait en prolongation malgré les grosses occasions parisiennes. Dembélé était contré juste devant le but (81e) et Marquinhos se ratait à quelques mètres des buts adverses (90e+4).
Le PSG était clairement supérieur et multipliait les situations. Après une superbe percée, la frappe de Dembélé passait proche de la lucarne (116e). De son côté, Nuno Mendes trouvait le gardien adverse sur la route de sa frappe puissante (119e). Les tirs au but donnaient finalement le verdict final du match. Safonov arrêtait le deuxième tir brésilien de Saul Niguez mais Dembélé tirait au-dessus dans la foulée. Mais, le portier russe stoppait aussi les trois tirs suivants. L'échec de Barcola était sans conséquence. Le PSG gagne sa première coupe intercontinentale et son sixième trophée en 2025.
24
Articles Recommandés
ICONSPORT_271271_0135 (1)
OL

OL : Endrick, « la direction du Real est furieuse »

officiel jules kounde est lie au barca jusqu en 2030 iconsport 265351 0138 397290
Liga

Le Barça arrête les frais avec Jules Koundé

ICONSPORT_279153_0188
OM

OM : Benatia veut faire signer un défenseur de Ligue 1

Fil Info

17 déc. , 21:00
OL : Endrick, « la direction du Real est furieuse »
17 déc. , 20:30
Le Barça arrête les frais avec Jules Koundé
17 déc. , 20:00
OM : Benatia veut faire signer un défenseur de Ligue 1
17 déc. , 19:40
Ces trois renforts boostent l'ambition de l'OL
17 déc. , 19:38
Un joueur historique de l'OL décède à 82 ans
17 déc. , 19:20
OM : De Zerbi reçoit trois magnifiques nouvelles
17 déc. , 19:00
Lens : Pierre Sage l’avoue, l’OL l’a traumatisé
17 déc. , 18:41
Encore un blessé pour le PSG !

Derniers commentaires

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Non du coup loupé

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Ni l un ni l'autre, je suis neutre comme la Suisse

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Combien de clubs européens ont fait le sextuplé ? La bise

Safonov place le PSG sur le toit du monde

Exact mais c’est le faible niveau du Pgégé ce soir qui leur a donné l’espoir … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

Je crache, je chie et je pisse sur Flamengo, leur comportement, leur façon de jouer c'est tout ce que je vomis dans le foot, pas étonnant que les marseillais se reconnaissent en eux... qui se ressemble s'assemble... c'est minable

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading