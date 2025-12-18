Kylian Mbappé vire un cadre du Real Madrid

Ce n'est pas la joie dans le vestiaire du Real Madrid. Les mauvaises performances du club créent de fortes tensions autour de Xabi Alonso. Kylian Mbappé n'en veut pas à son entraîneur. Par contre, un défenseur est dans la ligne de mire du Français.

Le Real Madrid a un super entraîneur et des stars mondiales mais la mayonnaise ne prend vraiment pas. Le jeu produit par les Merengue est insuffisant, les résultats sont décevants et le vestiaire est plus divisé que jamais. Xabi Alonso doit faire face à la fronde de plusieurs cadres , Vinicius Jr, Jude Bellingham et Federico Valverde notamment. Très influent en interne, Kylian Mbappé soutient lui fortement son entraîneur. Pas facile dans ces conditions de maintenir une cohésion d'équipe sur le terrain.

Mbappé et Rüdiger, guerre froide au Real

C'est d'autant plus difficile que d'autres conflits viennent se greffer au principal. L'autre opposition majeure implique d'ailleurs le capitaine des Bleus. Selon Don Balon, Mbappé n'adresse quasiment pas la parole à Antonio Rüdiger. Le défenseur central allemand est jugé trop provocateur et trop agressif par le Français. Un épisode a accéléré la rupture entre les deux hommes. Lors d'un entraînement, Rüdiger a durement taclé l'attaquant sur une opposition. Les deux coéquipiers en sont même venus aux mains selon le média espagnol.

Un incident loin d'être isolé pour le défenseur central allemand, lequel est aussi en froid avec Jude Bellingham pour les mêmes raisons. Ce conflit met en danger l'avenir de Rüdiger au sein de la Casa Blanca. Une menace renforcée par les dernières sorties décevantes du joueur au Real. Il multiplie les erreurs, à l'image de sa faute grossière sur Haaland face à Manchester City. De plus, il est souvent touché par les blessures ces derniers mois. Si Mbappé décide de demander sa tête à Florentino Perez, l'ancien joueur de Chelsea peut déjà faire ses valises.