Camara après Cabella, le mercato de Nantes est fou

FC Nantes18 déc. , 13:40
parCorentin Facy
0
17e de Ligue 1, le FC Nantes souhaite profiter de ce mercato hivernal pour se renforcer. Après avoir bouclé l’arrivée de Rémy Cabella, les Canaris s’attaquent à un autre joueur évoluant en Grèce.
Le FC Nantes sera sans aucun doute l’un des clubs les plus actifs du mercato hivernal en Ligue 1. Il faut dire que les Canaris n’ont pas réalisé la première partie de saison espérée avec une terrible 17e place, qui a d’ailleurs coûté sa place à Luis Castro. Le technicien portugais passé par Dunkerque a été limogé avant le déplacement à Angers et c’est Ahmed Kantari qui a été nommé pour le remplacer.

Mady Camara prochaine cible de Nantes

L’ancien consultant de Ligue1+ a un énorme chantier face à lui et il espère surtout pouvoir compter sur du sang neuf lors de la seconde partie de la saison. Rémy Cabella sera sauf retournement de situation la première recrue du mois de janvier à Nantes. Un renfort qui en appelle d’autres et visiblement, le FC Nantes aime le football grec. La preuve, le média spécialisé Sport 24 nous apprend que les dirigeants nantais explorent à présent la piste de l’international malien de 28 ans Mady Camara qui évolue au PAOK Salonique.
Un dossier très intéressant pour le pensionnaire de La Beaujoire avec un élément d’expérience passé notamment par l’AS Roma mais qui pourrait s’avérer un peu trop onéreux pour les finances des Canaris selon le média. Valorisé à près de 10 millions d’euros malgré un contrat qui expire dans un an et demi, Mady Camara ne sera accessible que via un prêt pour le club détenu par Waldemar Kita.

La question est maintenant de savoir si le PAOK Salonique ouvrira la porte à son milieu de terrain guinéen pour un simple prêt, ou si le club grec exigera un transfert sec. Du côté du FC Nantes, on espère pouvoir obtenir ce précieux renfort au milieu de terrain, un secteur dans lequel l’équipe de Luis Castro a eu énormément de difficultés lors de la première partie de saison. Ahmed Kantari devra trouver la bonne formule pour relancer Nantes, en espérant notamment que les blessures l’épargneront alors que Louis Leroux, Francis Coquelin ou encore Johann Lepenant ont manqué de nombreux matchs.
0
Loading