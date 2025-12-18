OM : Hojbjerg contre Locatelli, c'est décidé

Fan de Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus Turin souhaite recruter l’international danois au mercato d’hiver. Un potentiel échange avec Manuel Locatelli a été évoqué par la presse italienne ces derniers jours.

Taulier de Roberto De Zerbi depuis un an et demi à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg est un joueur courtisé . L’international danois est la priorité de Luciano Spalletti à la Juventus Turin. L’entraîneur italien souhaite impérativement renforcer son milieu de terrain avec un numéro six d’expérience et a ciblé l’ancien joueur de Tottenham.

Un transfert d’Hojbjerg à la Juve n’entre toutefois pas dans les plans de la direction olympienne, qui compte sur son joueur de 30 ans pour la seconde partie de saison. Ces derniers jours, la presse italienne a toutefois évoqué une offre qui pourrait convenir à tout le monde, à savoir un potentiel échange avec Manuel Locatelli. L’actuel capitaine de la Juventus Turin a connu Roberto De Zerbi à Sassuolo et un échange de ce type pourrait convenir à l’entraîneur de l’OM.

Reste que selon les informations du site Tutto Juve, les chances de voir Manuel Locatelli s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille lors de ce mois de janvier sont très faibles. Et pour cause, le média spécialisé dans l’actualité de la Vieille Dame affirme que la Juventus Turin ne souhaite finalement pas se séparer de Manuel Locatelli. Titulaire indiscutable aux yeux de Luciano Spalletti depuis le début de la saison et capitaine de la Juventus, l’international italien de 27 ans est considéré comme un élément indispensable de l’équipe.

La Juve refuse de lâcher Locatelli

La question est maintenant de savoir si le club italien dispose d’autres arguments pour convaincre l’Olympique de Marseille de lui céder Pierre-Emile Hojbjerg. Cela semble tout de même mal embarqué car même si le secteur du milieu de terrain est très fourni en Provence (Nadir, Kondogbia, Bakola, Vermeeren, O’Riley), aucun joueur n’a l’expérience ni même le rendement de l’international danois. De Zerbi et Benatia seront d’autant plus réticents à l’idée de se séparer de l’ancien taulier des Spurs que ce dernier monte en puissance ces dernières semaines comme le prouvent ses prestations contre l’Union Saint-Gilloise et l’AS Monaco.

Et pour achever les derniers espoirs de la Vieille Dame, Medhi Benatia a pris la parole dans la Gazzetta dello Sport pour faire savoir que Hojbjerg était intransférable. « Spalletti veut Hojbjerg à la Juve en janvier ? Il est très important pour nous, un milieu complet, je l'ai connu au Bayern, je l'ai emmené à l'#OM et je suis content de ce qu'il fait. Il ne bouge pas », a clairement fait comprendre le dirigeant de l’OM.