Le PSG négocie le transfert de l'année 2027

A seulement 16 ans, Jérémy Monga est déjà dans le viseur de tous les plus gros clubs en Angleterre, mais pas uniquement. Le PSG a aussi un oeil sur la progression de l’ailier gauche de Leicester.

L’Angleterre est déjà raide dingue de lui. A seulement 16 ans, Jérémy Monga est l’un des joueurs à suivre dans les prochaines années Outre-Manche. L’ailier gauche de Leicester n’a pas encore signé son premier contrat professionnel, mais il fait pourtant partie des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Régulièrement utilisé en Championship avec les Foxes malgré son très jeune âge, il attise par ailleurs la convoitise de tous les plus grands clubs de Premier League . Le site Team Talk le confirme et nous apprend que Tottenham est le club le plus chaud sur le dossier Jérémy Monga.

Les Spurs exercent un pressing de tous les instants pour convaincre la pépite de 16 ans de signer son premier contrat professionnel à Tottenham plutôt qu’à Leicester, ce que le joueur sera autorisé à faire à l’âge de ses 17 ans en juillet prochain. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Newcastle sont eux aussi intéressés, preuve que la hype est immense autour de Jérémy Monga. Mais ce n’est pas tout puisque le spécialiste du mercato anglais Graeme Bailey ajoute que le Real Madrid, la Juventus Turin, le Bayern Munich… et le Paris Saint-Germain sont également sur les rangs.

Le PSG prêt à attendre 2027 pour Jérémy Monga

La tendance n’est toutefois pas à un départ en dehors de l’Angleterre dès cet été pour Jérémy Monga. L’ailier des U19 de la sélection anglaise a davantage de chances de prolonger à Leicester ou de signer avec un club de Premier League pour continuer à se développer dans son pays natal. Ce n’est pas un problème pour le PSG, prêt à attendre 2027 pour bondir sur un joueur dont le talent n’a pas échappé à Luis Campos. « Il devrait théoriquement attendre 2027 pour quitter l’Angleterre » confirme notre confrère.

Autrement dit, le PSG n’a quasiment aucune chance de rafler la mise pour récupérer Jérémy Monga en tant que joueur libre cet été. En revanche, le champion d’Europe en titre a bien l’intention de faire son maximum pour recruter le joueur de Leicester d’ici un an et demi. Avec l’espoir côté parisien que Monga prolonge chez les Foxes et ne s’engage pas dans un top club anglais. Car il sera évidemment beaucoup plus difficile de déloger Jérémy Monga de Manchester City ou de Chelsea plutôt que de le recruter en provenance de Leicester en 2027.