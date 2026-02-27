PSG : Joao Neves rejoint l'infirmerie du Paris SG

A la veille du match au Havre, le Paris Saint-Germain a annoncé plusieurs forfaits, dont celui de Joao Neves.

« Ousmane Dembélé et Senny Mayulu poursuivent leurs séances d’entraînements individuels. Suite au dernier bilan médical effectué, Fabian Ruiz effectuera un travail individuel adapté ces deux prochaines semaines afin de soulager sa douleur au genou. Touché à la cheville gauche, João Neves restera en soins ces prochains jours. Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins », précise le staff médical du PSG.