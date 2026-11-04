OL : Jorge Maciel sait ce qui l'attend

L'adjoint de Paulo Fonseca se retrouve une nouvelle fois sur le devant de la scène suite à la décision du désormais ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais de rejoindre le Sporting. Mais Jorge Maciel sait que sa mission n'est que très provisoire.

Successeur de Paulo Fonseca lorsque ce dernier avait été longuement suspendu après son geste à destination de Benoît Millot, Jorge Maciel a confié qu'il avait appris samedi de la bouche de l'entraîneur portugais qu'il était probable que ce dernier quitte l'OL. Une nouvelle fois, l'adjoint se retrouve donc au premier plan sans l'avoir demandé. Avant d'affronter la Real Sociedad en Ligue Europa, Jorge Maciel a cependant tenu à faire savoir qu'il était bien conscient qu'il ne prétendait pas à devenir l'entraîneur numéro 1 et qu'il savait que l'Olympique Lyonnais travaillait à faire signer un nouveau technicien.

Maciel sait qu'il devra laisser sa place

« Nous avons discuté avec Matthieu Louis-Jean et il sait ce que je peux apporter dans cette période particulière. Je suis là et l’ensemble du staff a travaillé pour assurer la transition la plus fluide possible. Nous sommes tous ensemble, parce que nous savons que l’OL possède des joueurs et des personnes autour de l’équipe qui connaissent l’importance du club », a précisé l'entraîneur intérimaire de l'Olympique Lyonnais.

Plus globalement, Jorge Maciel a tenu à rappeler que c'est l'OL qui l'avait fait venir et pas Paulo Fonseca, même s'il était son adjoint. Ce qui lui fait prendre avec philosophie toute cette séquence. « Je vis ça avec beaucoup de naturel de par mon rôle dans le club. Le faire en ce moment, c'est plus simple qu'il y a deux ans car le club a changé, la dynamique aussi. L'équipe a des résultats. Je suis là pour le club, je suis engagé par l'OL, pas par l'entraîneur. C'est la chose la plus importante. Pour moi, mais aussi pour les joueurs », a précisé celui qui sera sur le banc lyonnais pour la rencontre face à la Real Sociedad.