OL : Jorge Maciel sait ce qui l'attend
Maciel sait qu'il devra laisser sa place
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Sergio : Nasser était contre l'attribution des droits TV à Mediapro et il avait prévenu que Mediapro était un mauvaix choix. https://uploads.disquscdn.com/images/f6c42a579a14eee8a924fdd3b50eb409ba9034905bade6a4e48f5eeeab9d7675.jpg Par contre, c'est JM Aulas qui était ravi du choix Mediapro. https://www.lyonmag.com/article/95505/jean-michel-aulas-ravi-du-rachat-des-droits-de-diffusion-de-la-ligue-1-par-mediapro Tu ne peux pas te renseigner pour une fois avant d'écrire tes âneries habituelles ? Et comme tu as écrit plus haut : Quand on ne sait pas... on se tait.
non il est encore avec sa femme et on eu un deuxieme enfant champion
Pour regarder des purges toute la saison?! NON MERCI
Sergio en plus de se prendre pour Nostradamus,c est découvert un talent d'avocat pénaliste ...
Arrête de modifier tes coms apres coup pour qu ils correspondent aux reponses qu on te fait !!! Tu parlais explicitement que de Nasser aucunement des autres présidents de L1
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11