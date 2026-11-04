Aller au contenu
Lens prend une correction historique face à Côme

Lens prend une correction historique face à Côme

Lens
parClaude Dautel
21
Ajouter comme source préférée sur Google
Opposé à une superbe équipe de Côme, le RC Lens a pris une correction historique (1-9) ce mercredi soir à Bollaert en Ligue des champions. Les Sang et Or dégringolent au classement de C1 et vont devoir se reprendre avant la réception de l'OM. C'est la plus lourde défaite d'un club français en Ligue des champions.
Battu ce week-end par Lille dans le derby du Nord, Lens devait rassurer des supporters un brin énervés à l'occasion de la rencontre contre l'équipe dirigée par Cesc Fabregas, qui se déroulait pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit, et les Sang et Or ont pris une correction qui risque de laisser des traces. Difficile de résumer une rencontre durant laquelle les joueurs de l'équipe italienne ont tout réussi, alors qu'en face, Florian Thauvin et ses coéquipiers étaient déguisés en fantômes. À la pause, Côme menait déjà 3-0, mais ce n'était rien par rapport au scénario d'une seconde période où la formation entraînée par Yannick Cahuzac a été éparpillée par petits bouts, façon puzzle.

Lens KO debout

Le but d'Aguilar à la 65e minute était à peine célébré que quatre minutes plus tard c'est Baturina qui corsait l'addition (1-8, 69e), Côme marquant son cinquième but en huit tirs lors de cette seconde période. Le coach lensois décidait même de faire sortir son capitaine, conscient qu'il n'y avait plus rien à attendre de ce match, tandis que Fabregas faisait lui aussi entrer du sang neuf, afin de donner du temps de jeu à tout le monde dans cette soirée festive pour le club de Serie A. Et dans le temps additionnel, à 18 ans Papaccioli marquait son premier but en C1 et clôturait le score (1-9, 90e2).
Après ce massacre, le RC Lens plonge à la 33e place du classement de cette phase de Ligue de Champions, sachant que les Sang et Or vont affronter Liverpool et Manchester City lors des quatre matchs qu'il leur reste en C1. Et en attendant, il faudra se relever rapidement puisque les Lensois reçoivent l'Olympique de Marseille dimanche soir en Ligue 1. Pour Côme la vie est belle puisque la formation italienne est confortablement installée à la quatrième place à égalité avec le Barça, Manchester City et Liverpool. Du côté du PSG, qui se rendra au Stadio Giuseppe Sinigaglia en janvier prochain, on est tout de même prévenu, il ne faudra pas prendre cette formation à la légère.

Champions League

04 novembre 2026 à 21:00
LensLens logo
Aguilar65'
1
9
Match terminé
ComoComo logo
Douvikas7'Douvikas32'Paz Martínez40'Da Cunha47'Kempf53'Douvikas57'Liberali62'Baturina69'Papaccioli90'
Chronologie
Composition
Statistiques
90
M. Papaccioli
ComoComo
M. Papaccioli
But
90
M. Papaccioli
ComoComo
M. Papaccioli
Carton jaune
75
M. Cuisance
LensLens
M. Cuisance
Remplacement
72
ENTRE
I. Smolčić
ComoComo
I. Smolčić
SORT
M. O. Kempf
ComoComo
M. O. Kempf
Voir Les Détails Complets Du Match
ICONSPORT_378412_0237
Articles Recommandés
Europa League
OM

TV : Leverkusen - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Europa League
OL

TV : Real Sociedad-OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ldc Programme Et Resultats De La 4e Journee
Ligue des Champions

LdC : Programme et résultats de la 4e journée

Kvaratskhelia énorme avec le PSG
PSG

Le PSG renonce à remplacer Kvaratskhelia selon Canal+

Fil Info

TV : Leverkusen - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
TV : Real Sociedad-OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
LdC : Programme et résultats de la 4e journée
Le PSG renonce à remplacer Kvaratskhelia selon Canal+
Le Sporting officialise la signature de Paulo Fonseca
OL : Jorge Maciel sait ce qui l'attend
L'OM abandonne l'Europe ? Genesio se fâche
PSG : Hakimi fait trembler toute l'Europe
LdC : Le Real arrache encore la victoire, Liverpool tombe en Turquie

Derniers commentaires

Lens prend une correction historique face à Côme

Une équipe en D2 italienne, mais dont le travail est maintenant reconnu non ? Ils sont pas en LDC sur un coup de chance non plus, comme Brest, Montpellier ou Auxerre Je compare pas ce match à la déroute face à l'armada du Barca, mais sur un match si tu joue aos le jeux, les scénarios les plus fous peuvent arriver Man U restera un trauma pendant de longues années, laisser filer un tel match est honteux aussi, surtout en dégageant loin devant des que tu récupérer le Ballon, alors que tu avais marquer 2 buts, en infériorité numérique, à Old Trafford Chacun ses casseroles

Lens prend une correction historique face à Côme

Qu'importe l'arbitrage, vs êtes rentré sur le terrain sans envie, le niveau des équipes n'es pas le même et 6 buts face au barca c'est pas la honte, mais le jeu produit et les couilles laissées au vestiaire n'ont pas aidé Si tu sais pas le reconnaître désolé pr toi

Le Sporting officialise la signature de Paulo Fonseca

On ne peut que lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle aventure.

Lens prend une correction historique face à Côme

Pas terrible jouer en jaune en ce moment 😁

TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »

Tu es encore en train de vouloir noyer le poisson en m'attribuant des paroles que toi... tu es en train d'écrire. Tu fais ta petite histoire quoi. Mdr Ce que tu dis... n'avance que ta parole. Pas la mienne. ^^ Mais apparemment... tu n'es pas là par hasard.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading