Lens prend une correction historique face à Côme

Opposé à une superbe équipe de Côme, le RC Lens a pris une correction historique (1-9) ce mercredi soir à Bollaert en Ligue des champions. Les Sang et Or dégringolent au classement de C1 et vont devoir se reprendre avant la réception de l'OM. C'est la plus lourde défaite d'un club français en Ligue des champions.

Battu ce week-end par Lille dans le derby du Nord, Lens devait rassurer des supporters un brin énervés à l'occasion de la rencontre contre l'équipe dirigée par Cesc Fabregas, qui se déroulait pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit, et les Sang et Or ont pris une correction qui risque de laisser des traces. Difficile de résumer une rencontre durant laquelle les joueurs de l'équipe italienne ont tout réussi, alors qu'en face, Florian Thauvin et ses coéquipiers étaient déguisés en fantômes. À la pause, Côme menait déjà 3-0, mais ce n'était rien par rapport au scénario d'une seconde période où la formation entraînée par Yannick Cahuzac a été éparpillée par petits bouts, façon puzzle.

Lens KO debout

Le but d'Aguilar à la 65e minute était à peine célébré que quatre minutes plus tard c'est Baturina qui corsait l'addition (1-8, 69e), Côme marquant son cinquième but en huit tirs lors de cette seconde période. Le coach lensois décidait même de faire sortir son capitaine, conscient qu'il n'y avait plus rien à attendre de ce match, tandis que Fabregas faisait lui aussi entrer du sang neuf, afin de donner du temps de jeu à tout le monde dans cette soirée festive pour le club de Serie A. Et dans le temps additionnel, à 18 ans Papaccioli marquait son premier but en C1 et clôturait le score (1-9, 90e2).

Après ce massacre, le RC Lens plonge à la 33e place du classement de cette phase de Ligue de Champions, sachant que les Sang et Or vont affronter Liverpool et Manchester City lors des quatre matchs qu'il leur reste en C1. Et en attendant, il faudra se relever rapidement puisque les Lensois reçoivent l'Olympique de Marseille dimanche soir en Ligue 1. Pour Côme la vie est belle puisque la formation italienne est confortablement installée à la quatrième place à égalité avec le Barça, Manchester City et Liverpool. Du côté du PSG, qui se rendra au Stadio Giuseppe Sinigaglia en janvier prochain, on est tout de même prévenu, il ne faudra pas prendre cette formation à la légère.