Le Sporting officialise la signature de Paulo Fonseca

TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »

Sergio : Nasser était contre l'attribution des droits TV à Mediapro et il avait prévenu que Mediapro était un mauvaix choix. https://uploads.disquscdn.com/images/f6c42a579a14eee8a924fdd3b50eb409ba9034905bade6a4e48f5eeeab9d7675.jpg Par contre, c'est JM Aulas qui était ravi du choix Mediapro. https://www.lyonmag.com/article/95505/jean-michel-aulas-ravi-du-rachat-des-droits-de-diffusion-de-la-ligue-1-par-mediapro Tu ne peux pas te renseigner pour une fois avant d'écrire tes âneries habituelles ? Et comme tu as écrit plus haut : Quand on ne sait pas... on se tait.