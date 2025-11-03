ICONSPORT_275905_0007

Camavinga future star du PSG, le Qatar fait une offre

PSG03 nov. , 17:00
parCorentin Facy
2
Eduardo Camavinga est au top avec le Real Madrid depuis son retour de blessure. De quoi donner des idées au PSG dans l’optique du prochain mercato.
Blessé à la malléole en début de saison, Eduardo Camavinga a fait son retour fin septembre. Progressivement, l’international français a gagné du temps de jeu jusqu’à devenir un titulaire au milieu de terrain dans l’esprit de Xabi Alonso. Auteur de plusieurs performances de très haut niveau, l’international français fait de nouveau parler de lui pour de bonnes raisons. Le Paris Saint-Germain n’en rate pas une miette puisque selon les informations de Don Balon, le champion d’Europe est très intéressé à l’idée de faire venir le milieu de terrain formé au Stade Rennais l’été prochain.
Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos suivent la situation de Camavinga depuis plusieurs mois et envisagent très sérieusement de faire du milieu de terrain français de 22 ans leur priorité au milieu de terrain l’été prochain. Le PSG veut recruter à ce poste pour amener de la concurrence à Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Le profil de Camavinga, un jeune français polyvalent à très fort potentiel, colle totalement avec ce que le PSG recherche. C’est ainsi que selon le média espagnol, les dirigeants parisiens ont déjà proposé oralement 40 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus au Real Madrid.

Lire aussi

Real : 80 millions pour Camavinga, Man United signe le chèqueReal : 80 millions pour Camavinga, Man United signe le chèque
« Le problème de Camavinga », Daniel Riolo est déçu« Le problème de Camavinga », Daniel Riolo est déçu
Une offre qui ne suffira sans doute pas à rafler la mise puisque dans le même temps, Manchester United a fait savoir qu’il était prêt à monter jusqu’à 80 millions d’euros selon le média espagnol. Un duel pourrait donc voir le jour entre le PSG et les Red Devils pour la signature d’Eduardo Camavinga. Une bataille qu’aucun des deux clubs n’a l’assurance de remporter puisque Xabi Alonso compte sur le milieu de terrain né en Angola et sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2029. Florentino Pérez sera lui attentif en cas de proposition concrète au prix fort alors que le club merengue n’avait payé que 30 millions d’euros pour l’arracher au Stade Rennais il y a déjà quatre ans.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_275056_0038
OL

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

ICONSPORT_271045_0016
Liga

Harry Kane dit oui, le Barça refait le coup au Bayern

ICONSPORT_263636_0088
Paris Sportifs

Pronostic PSG – Bayern : les meilleures cotes avec Parions Sport en Ligne

Fil Info

18:00
Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis
17:30
Harry Kane dit oui, le Barça refait le coup au Bayern
17:10
Pronostic PSG – Bayern : les meilleures cotes avec Parions Sport en Ligne
16:30
En pleine polémique, il va arbitrer PSG-Bayern
16:10
Monaco sans Diatta et Fati contre Bodo/Glimt
16:00
L’OL va défier le PSG à son propre jeu
15:30
Rennes : Habib Beye toujours sur un siège éjectable ?
15:10
Le Bayern Munich arrive à Paris avec un groupe sans surprise

Derniers commentaires

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

Il finira à l’OM

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

À quel moment ils changent d avis ? Le réal ne s est jamais prononcé sur cette rumeur !

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

blablabla

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Là je suis d'accord . Avec la carcasse qu'il a je pense que physiquement il doit déployer plus d'energie pour se déplacer que la majorité des joueurs

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Faux il le fait à tous les matchs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading