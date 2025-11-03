Camavinga future star du PSG, le Qatar fait une offre

Eduardo Camavinga est au top avec le Real Madrid depuis son retour de blessure. De quoi donner des idées au PSG dans l’optique du prochain mercato.

Blessé à la malléole en début de saison, Eduardo Camavinga a fait son retour fin septembre. Progressivement, l’international français a gagné du temps de jeu jusqu’à devenir un titulaire au milieu de terrain dans l’esprit de Xabi Alonso. Auteur de plusieurs performances de très haut niveau, l’international français fait de nouveau parler de lui pour de bonnes raisons. Le Paris Saint-Germain n’en rate pas une miette puisque selon les informations de Don Balon, le champion d’Europe est très intéressé à l’idée de faire venir le milieu de terrain formé au Stade Rennais l’été prochain.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos suivent la situation de Camavinga depuis plusieurs mois et envisagent très sérieusement de faire du milieu de terrain français de 22 ans leur priorité au milieu de terrain l’été prochain. Le PSG veut recruter à ce poste pour amener de la concurrence à Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Le profil de Camavinga, un jeune français polyvalent à très fort potentiel, colle totalement avec ce que le PSG recherche. C’est ainsi que selon le média espagnol, les dirigeants parisiens ont déjà proposé oralement 40 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus au Real Madrid.

Une offre qui ne suffira sans doute pas à rafler la mise puisque dans le même temps, Manchester United a fait savoir qu’il était prêt à monter jusqu’à 80 millions d’euros selon le média espagnol. Un duel pourrait donc voir le jour entre le PSG et les Red Devils pour la signature d’Eduardo Camavinga. Une bataille qu’aucun des deux clubs n’a l’assurance de remporter puisque Xabi Alonso compte sur le milieu de terrain né en Angola et sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2029. Florentino Pérez sera lui attentif en cas de proposition concrète au prix fort alors que le club merengue n’avait payé que 30 millions d’euros pour l’arracher au Stade Rennais il y a déjà quatre ans.