OM : Pavard rentre à l'Inter, c'est acté

Oui minimum 3eme... Vous allez griller Lyon... Et comme c'est minimum pour toi, c'est que tu envisage de rattraper 10 points sur le PSG ou Lens? Tu te ridiculises 🤣😂🤣
Aucun rapport, BeIn acquière les droits des mondiaux pour sa stratégie de chaîne. Ça n'a aucun rapport avec la L1.
Ah la fameuse insulte à la marseillaise 🥳 moi quand ont insulte je ne lis jamais plus loin! Donc soit tu respectes soit tu dégages 🤫
enfoiré ! Tu aimes bien appuyer ou ça fait mal !
Mon p’tit ont est fébrile depuis le début 😉et sa fonctionne toujours, et nous avons énormément de blessés qui vont revenir avec un recrutement parfait ! T’es bien le seul pas inquiet et dire que vous allez finir minimum 3eme c’est être encore une confiance démesurée ! Vos joueurs ne sont plus concernés les 3/4 veulent partir, le club par en sucette dans tous les sens jusqu’au dirigeant ! Perso je vous vois plus entre la 4 et 5 places mais ça n’engage que moi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
