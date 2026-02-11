OM : Pavard rentre à l'Inter, c'est acté

Prêté l'été dernier par l'Inter Milan à l'Olympique de Marseille, Benjamin Pavard n'apporte pas pleinement satisfaction pour l'instant. Heureusement, le contrat de prêt ne mentionne pas d'obligation d'achat en fin de saison.

L'actualité marseillaise est décidément bien chamboulée. La claque reçue au Parc des Princes (5-0) a été l'argument de trop, après l'élimination de la Ligue des champions, pour la direction de l' OM qui a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Roberto De Zerbi en pleine nuit ce mercredi. Si l'entraineur italien tient une part importante de responsabilité dans ce fiasco hivernal, le mercato de l'été dernier n'a pas non plus été très réussi.

Parmi les joueurs arrivés à l'intersaison et qui déçoivent jusqu'à présent, on retrouve notamment Benjamin Pavard. Prêté par l'Inter Milan sur le gong, le champion du monde 2018 n'arrive pas à être le leader attendu et ses prestations sur le terrain sont très irrégulières voire souvent inquiétantes.

L'OM ne recrutera pas Pavard

Heureusement pour l'Olympique de Marseille, son contrat de prêt ne dispose pas d'obligation d'achat mais uniquement une option à 15 millions d'euros. De quoi laisser le temps de la réflexion à la direction phocéenne concernant la pertinence de recruter Benjamin Pavard définitivement. Et depuis l'Italie, il n'est visiblement pas question d'un transfert en fin de saison. Comme l'indique Calcio Mercato, les bonnes relations qui existent entre l'Inter Milan et l'OM ne suffiront pas à convaincre Pablo Longoria et Medhi Benatia d'aller jusqu'à lever son option d'achat.

Pire, la question du prix ne serait même plus d'actualité, signe que les performances décevantes de Benjamin Pavard ont totalement altéré sa valeur sur le marché des transferts. Et si l'OM n'a pas prévu de le recruter définitivement en fin de saison, l'Inter n'a pas non plus l'intention de le conserver. En d'autres termes, l'ancien défenseur du Bayern Munich risque de connaître un été délicat marqué par la recherche d'un nouveau projet.