Valentin Barco

Barco au PSG, Pierre Ménès annonce un gros problème

PSG11 févr. , 10:00
parMehdi Lunay
2
Jeune milieu de grand talent, le Strasbourgeois Valentin Barco est l'un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain rêve logiquement de l'attirer au mercato. Néanmoins, un élément physique peut faire douter les Parisiens.
Strasbourg a perdu des cadres majeurs au profit de Chelsea ces derniers mois mais fort heureusement Valentin Barco est resté. Le milieu argentin ne cesse de montrer toute sa classe en Ligue 1 avec le club alsacien. Il en est à 1 but et surtout 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Sa technique soyeuse, son pied magique et sa vision de jeu font envie à de nombreux cadors européens. Le Paris Saint-Germain fait partie des candidats les plus sérieux dans ce dossier.

Barco trop petit pour le PSG ?

Le profil de Barco correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique dans ce secteur. L'Argentin de 21 ans fait figure de complément idéal aux Portugais Vitinha et Joao Neves. Suiveur averti du Racing Club de Strasbourg et du PSG, Pierre Ménès valide aussi ce transfert. Néanmoins, l'ancien sniper du Canal Football Club est gêné par le physique de Valentin Barco. Trop frêle, le joueur formé à Boca Juniors rejoindrait un milieu parisien déjà peu musclé. Un élément qui peut freiner les dirigeants parisiens selon lui.
« Je le verrais bien à Paris, pourquoi pas. Le seul bémol, c’est que si tu fais un milieu avec Vitinha, Joao Neves et Barco, tu as quand même un déficit physique important. Il ne manque plus que Blanche-Neige, tu as déjà trois des sept nains. J’apprécie quand le milieu a plus de densité musculaire. Cela peut être le cas de Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu. Mais Barco pourrait apporter au PSG », a t-il lâché dans une vidéo sur sa chaîne Youtube.
Luis Enrique partagera t-il son analyse ? Rien n'est moins sûr. L'entraîneur espagnol met plutôt l'accent sur la technique et l'intensité physique. Deux filières dans lesquelles Valentin Barco s'exprime parfaitement avec Strasbourg.
V. Barco

V. Barco

ArgentinaArgentine Âge 21 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts1
Passes décisives4
Jaune3
Rouge1
Jaune Rouge0
Loading