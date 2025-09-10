ICONSPORT_268468_0221

PSG : Luis Enrique a été opéré

PSG10 sept. , 19:45
parCorentin Facy
Victime d'une chute à vélo durant la trêve internationale, Luis Enrique s'est fracturé la clavicule. Un gros coup dur pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est néanmoins sur le chemin de la guérison. En effet, le compte insider Djamel nous apprend ce mercredi que Luis Enrique a été opéré avec succès. On ignore pour l'instant s'il sera en mesure d'entraîner son équipe normalement pour la réception du RC Lens dimanche après-midi à 17h15.
