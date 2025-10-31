psg desire doue bonnet d ane sa note est terrible iconsport 264125 0094 395488

Blessures inévitables, Doué paye son transfert au PSG

PSG31 oct. , 14:30
parEric Bethsy
Victime d’une blessure à la cuisse à Lorient (1-1) mercredi, Désiré Doué vient d’enchaîner deux pépins musculaires en quelques semaines. Des soucis prévisibles pour le milieu offensif du Paris Saint-Germain dont le corps doit apprendre à digérer des saisons aussi exigeantes sur le plan physique.
Le Paris Saint-Germain n’est décidément pas épargné. Très sollicitée cette saison, l’infirmerie parisienne va encore accueillir Désiré Doué. Le milieu polyvalent a dû interrompre son match à Lorient mercredi à cause d’une blessure à la cuisse. Pour le moment, le club de la capitale n’a pas communiqué la date de retour prévue. Mais l’international français pourrait manquer la fin d’année civile. Ce serait un coup dur pour l’ancien Rennais déjà victime d’un pépin au mollet plus tôt dans la saison. La thèse de la rechute a donc été évoquée. Mais l’ancien médecin des Bleus et du FC Nantes Fabrice Bryand donne une autre explication.
« Un lien indirect peut s'établir, a commenté le spécialiste contacté par L’Equipe. La cause de ces deux blessures musculaires est la même. Celle d'une fatigue générale d'un joueur qui passe, en très peu de temps finalement, d'une saison à 30-35 matchs à une saison, l'an dernier, où en entre sélection et club, il en joue 60, avec des rencontres à très haute intensité. Aussi compétents soient les préparateurs physiques, à un moment, Dame Nature peut prendre le dessus. La nature des terrains, plus lourds, ajoutée à cette fatigue peut aussi être un élément explicatif. »

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSGDésiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG
En attendant de connaître la cause exacte, on peut également se demander si ces deux blessures successives ne vont pas fragiliser le Parisien. « Le corps a une mémoire. Donc, dès lors que le muscle a subi une lésion, il y aura toujours une trace. On ne peut pas faire reset, a répondu le médecin. Cela ne fera pas de Doué un joueur plus fragile. Tous les joueurs de haut niveau ont connu ça dans leur carrière. Mais dire qu'il n'y a pas de trace serait faux. » Le Paris Saint-Germain sera donc d’autant plus prudent avant le retour de Désiré Doué sur les terrains.
Loading