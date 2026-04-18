Bernardo Silva au PSG, le moment est venu

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un été chargé sur le marché des transferts. Le club de la capitale pourrait notamment saisir l’opportunité de recruter Bernardo Silva.

Le Paris Saint-Germain aura fort à faire cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale aura à cœur de réaliser des investissements tout en saisissant certaines opportunités importantes. Les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent en tout cas recruter des joueurs capables d’apporter une véritable plus-value. Luis Enrique recherche des éléments de qualité, dotés d’une excellente vision du jeu, tout en continuant de miser sur de jeunes profils.

Ce n’est pas exactement le profil de Bernardo Silva, mais l’international portugais figure bel et bien dans les petits papiers du club de la capitale pour un possible transfert cet été.

Bernardo Silva, un avenir au PSG possible

Selon les dernières informations de La Stampa, le Portugais pourrait en effet rejoindre les rangs parisiens. L’ancien joueur de l’AS Monaco a souvent été associé au PSG par le passé, et le moment pourrait être venu pour lui de rejoindre la capitale.

À noter également que la Juventus est également sur les rangs et disposerait même d’une avance dans ce dossier.

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En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Bernardo Silva termine sa saison avec le club de Manchester. Les hommes de Pep Guardiola sont encore en course pour remporter la Premier League et devront notamment affronter Arsenal ce week-end. Le Portugais aura un rôle important à jouer pour tenter d’offrir un nouveau titre à son équipe.

Ensuite, viendra peut-être le moment pour lui de changer d’air. Au PSG, son expérience pourrait apporter autant sur le terrain qu’en dehors. Il connaît bien la Ligue 1 et parle couramment français.

Habitué aux grandes compétitions et aux exigences du très haut niveau, il pourrait accompagner les jeunes talents parisiens dans leur progression et apporter une forme de stabilité dans les moments clés de la saison.