Sans défense, le Barça mise tout sur Nantes

Ecrasé à Séville 4-1 dimanche dernier, le FC Barcelone a livré une nouvelle prestation inquiétante sur le plan défensif. Le Barça doit recruter urgemment de nouveaux défenseurs. La révélation de Nantes cette saison est dans leur viseur.

Le FC Barcelone possède deux équipes en une. La vitrine, l'attaque, est brillante et efficace avec Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres et Robert Lewandowski. Cependant, elle n'est plus assez performante pour dissimuler le Barça de derrière. Le secteur défensif catalan est très friable. Prise de vitesse et transpercée par de nombreuses équipes, l'arrière-garde blaugrana est un frein aux ambitions du club. Elle a coûté le choc contre la version B du PSG en Ligue des champions et a passé un sale après-midi contre le FC Séville d'Alexis Sanchez ou encore Akor Adams en Liga (4-1).

Tylel Tati séduit le FC Barcelone

Le FC Barcelone n'a pas suffisamment de solides défenseurs à sa disposition, ayant lâché Inigo Martinez l'été dernier au profit d'Al-Nassr (Arabie Saoudite). Un vrai coup dur qui oblige le Barça à recruter un nouveau joueur au mercato. L'Allemand Nico Schlotterbeck est la cible numéro 1 des Catalans à ce stade. Le Portugais du Sporting Gonçalo Inacio est aussi convoité. Toutefois, un jeune français émerge ces derniers jours selon les informations du quotidien catalan Sport. Il s'agit du Nantais Tylel Tati.