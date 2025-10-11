ICONSPORT_272071_0258
Tylel Tati contre Toulouse

Sans défense, le Barça mise tout sur Nantes

Mercato11 oct. , 9:40
parMehdi Lunay
0
Ecrasé à Séville 4-1 dimanche dernier, le FC Barcelone a livré une nouvelle prestation inquiétante sur le plan défensif. Le Barça doit recruter urgemment de nouveaux défenseurs. La révélation de Nantes cette saison est dans leur viseur.
Le FC Barcelone possède deux équipes en une. La vitrine, l'attaque, est brillante et efficace avec Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres et Robert Lewandowski. Cependant, elle n'est plus assez performante pour dissimuler le Barça de derrière. Le secteur défensif catalan est très friable. Prise de vitesse et transpercée par de nombreuses équipes, l'arrière-garde blaugrana est un frein aux ambitions du club. Elle a coûté le choc contre la version B du PSG en Ligue des champions et a passé un sale après-midi contre le FC Séville d'Alexis Sanchez ou encore Akor Adams en Liga (4-1).

Tylel Tati séduit le FC Barcelone

Le FC Barcelone n'a pas suffisamment de solides défenseurs à sa disposition, ayant lâché Inigo Martinez l'été dernier au profit d'Al-Nassr (Arabie Saoudite). Un vrai coup dur qui oblige le Barça à recruter un nouveau joueur au mercato. L'Allemand Nico Schlotterbeck est la cible numéro 1 des Catalans à ce stade. Le Portugais du Sporting Gonçalo Inacio est aussi convoité. Toutefois, un jeune français émerge ces derniers jours selon les informations du quotidien catalan Sport. Il s'agit du Nantais Tylel Tati.
Âgé de seulement 17 ans, il s'est imposé au sein de la charnière centrale des Canaris cette saison. Il a vite démontré des qualités de vitesse, de solidité dans les duels et d'efficacité dans le domaine aérien. Un cocktail séduisant pour un Barça orphelin d'un patron en défense. C'est aussi son prix potentiel qui fait fondre le club du président Joan Laporta. Nantes n'est pas armé financièrement pour demander autant d'argent que Dortmund pour Schlotterbeck malgré le fait que son jeune défenseur vienne de prolonger jusqu'en 2028. Barcelone veut tenter sa chance dès janvier pour offrir à Tylel Tati un destin similaire à celui de Raphaël Varane au Real Madrid en 2011.
0
Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Allez ma petite Kenny, ecoute les conseils de Doug Viens en visio me montrer ton bec perforé, on va rigoler RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Je suis sur et certains qu' il connait ce sport depuis l argent du Qatar Ce complexe, cette haine et ce temps perdu avec tous ses comptes sont une signature Etre + sur nos articles que sur ceux du PSG est une preuve Je l ai trop de fois grillé sur des âneries avec ce sport au debut des annees 2000 Je t en parle pas avec les années 80-90 alors L OM a gagne une coupe des clubs champions parait il 🤣

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Apaises ton coeur^^Fais la paix avec Greg et parlait foot c'est plus constructif :) Fais comme moi ,parles avec tout le monde,si tu es comme moi un supporter depuis plus de 30 ans ca ne vaut pas la peine de se dechirer entre supporters,ils sont comme nous ils ont la passion de leurs clubs.

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Il veut pas me montrer son bec partouzé Essaie de le motiver et tu viens avec nous 😉 On pourrait passer un bon moment a rire de ses comptes en bois

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

ah mais si vous vous parlez en visio enregistre ca doit etre trop marrant^^

