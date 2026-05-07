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Bayern-PSG, l’image qui fait le buzz et humilie Mbappé

PSG07 mai , 10:20
parGuillaume Conte
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Le collectif est sans cesse mis en avant au Paris Saint-Germain, et Ousmane Dembélé l'a encore montré mercredi à Munich. Tout le contraire de ce qu'il se passe dans les équipes où évolue Kylian Mbappé.
Le PSG n’est pas qu’une équipe capable de marquer à tout moment et de confisquer le ballon pendant de longues minutes. Le club de la capitale a fait valoir ses qualités de combativité, de générosité et de solidarité pour aller chercher un match nul au Bayern Munich et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Luis Enrique n’a pas hésité à faire des choix forts pour aider son équipe du mieux possible.

Dembélé, l'anti-Mbappé au PSG

Faire sortir Ousmane Dembélé à l’heure de jeu en est clairement un. Le Ballon d’Or, auteur du seul but parisien de la rencontre, était moins à son avantage après la pause. Et alors que Désiré Doué est souvent le joueur remplacé à ce moment de la rencontre pour faire entrer Bradley Barcola, l’ancien lyonnais a bien remplacé l’avant-centre parisien.
Et dans de très nombreux messages sur les réseaux sociaux, tout le monde a été épaté de voir qu’Ousmane Dembélé n’avait montré aucun signe de déception ou d’agacement. Il a tapé dans les mains de son remplaçant, de Luis Enrique, du staff technique et des membres du banc de touche, avant de ne cesser d’encourager ses coéquipiers pour aller chercher cette nouvelle finale.
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Le comportement de l’ancien rennais a été mis en exergue sur les réseaux sociaux, comme exemplaire. Surtout que la photo comparative avec l’attitude de Kylian Mbappé, qui avait par exemple incendié Thomas Tuchel pour l’avoir remplacé trop tôt à son gout, et avait ensuite boudé, fait très mal. « Luis Enrique et Thomas Tuchel ont finalement gagné la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé, alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas gagné la Ligue des Champions », résume ainsi le média britannique The Touchline.
De quoi agacer encore un peu plus les supporters du Real Madrid, dont une partie estime que l’attaquant français est la raison pour laquelle la Maison Blanche n’y arrive plus ces deux dernières saisons.
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Lorient
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