Bayern-PSG, l’image qui fait le buzz et humilie Mbappé

Ce club fonce droit dans le mur rt le pire est à venir... Inquiétant
Les jeunes se bousculent tous pour revêtir le maillot de l'OL.
Viens voir les matchs de fédéral au rugby... Tu va voir si c'est mignon
Ce qui veut dire ? Dernière fois que je te parle Je précise
Ce que je retiens c'est que le PSG ce n'est pas 11 mais un groupe de 15 ou 20 joueurs capable de jouer à haut niveau et cela souvent à plusieurs postes ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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😳🚨 These images are currently going viral on Social Media. Last night, the Champions League and Ballon d’Or winner Ousmane Dembélé was the first player to be taken off, in minute 60. He did not complain and went to support his teammates from the bench. When Kylian Mbappé was