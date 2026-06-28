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Paris Sportifs : Mbappé fait tomber la Suède, c'est 100 euros sans forcer

Paris Sportifs28 juin , 21:30
parredaction
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C’est parti pour la phase finale de la Coupe du monde. Et cela débute par une affiche entre la France et la Suède.
Après leur nette victoire face au Danemark (4-1), les Bleus savaient déjà qu'ils avaient une très forte chance de tomber sur la Suède. Mais, les matchs de la nuit ont entériné ce choc en 16es de finale. En effet, la victoire de l'Espagne contre l'Uruguay (1-0) et le match nul du Cap-Vert face à l'Arabie saoudite (0-0) ont assuré à la Suède d'être dans les meilleurs troisièmes, et donc d'être sur la route de l'équipe de France. Ce match est programmé mardi prochain à 23 heures et il se jouera à New York. C'est la première fois que les deux pays s'affrontent dans une Coupe du Monde.
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France Suède
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