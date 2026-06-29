Officiel : Lewandowski signe au Chicago Fire

OM : Enfin une offre sérieuse, et c'est une surprise

Imagine la tare du mec il a le pseudo du grand simplet dans scoobidoo, il est pour un club qui joue dans un bois remplis de travs et vient passer sa vie sur les articles de l’OM pour se palucher sur 2⭐️ça vie doit être compliqué mais on ne peut pas faire du social avec tout les TDC … mais il est au coude à coude avec lyonnais pour la 1ere place des abrutis fiers d’eux 😵🤓😵‍💫 d’ailleurs je m’inquiète on a pas eu de visite du chat sauvage depuis 3 jours il a peut etre succombé à la canicule….