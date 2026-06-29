Lewandowski

Officiel : Lewandowski signe au Chicago Fire

Mercato29 juin , 22:02
parGuillaume Conte
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En fin de contrat au FC Barcelone, Robert Lewandowski est désormais un joueur du Chicago Fire. Le buteur polonais dispose d'un contrat spécial lui permettant d'être payé au-delà du salary cap en MLS.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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O. Marseille
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2
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3
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