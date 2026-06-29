Le Paraguay sort l'Allemagne aux tirs au but

Dire que beaucoup pensaient que L allemagne allait passer facilement
🤣🤣🤣🤣
Ça serait un super coup après peut chère je suis pas sûre
Léger? On va jouer la ligue 1 et europa league il a largement le niveau
Tu oublies que ce qui compte en 1er, c est l avis du joueur, tout comme celui de son agent dont la com peut aussi dépendre du montant transfert et du club où son joueur atterrit, et si le joueur n a pas envie de partir dans le club que son club employeur veut lui imposer juste pour faire chier MU, le joueur à tout à fait le droit de refuser et de rester vu qu il est sous contrat , donc non, on ne fait pas de transfert comme on vend des pizzas, y a trop de variables, tu peux pas sortir un plan pour Greenwood en 1h 😁
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