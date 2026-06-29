Le Paraguay sort l'Allemagne aux tirs au but

Match musclé entre l’Allemagne et le Paraguay avec une qualification qui s’est jouée aux tirs au but.

Les Sud-Américains étaient passés devant sur un joli but de la tête du Strasbourgeois Encizo (0-1, 42e). Après le repos, c’est également de la tête qu’Havertz égalisait (1-1, 54e). Ensuite, plus aucun but n’était marqué, la VAR refusant un nouveau but de la tête sur corner de l’Allemagne pendant la prolongation. Les deux équipes n’ont rien lâché, dans ce match marqué par une énorme intensité.

Et au jeu des tirs au but, c’est le Paraguay qui est passé en profitant des pénaltys manqués de Kai Havertz, Jonathan Tah et Nick Woltemade pour s’imposer 4-3 malgré un arrêt de Manuel Neuer qui a failli sauver la Mannschaft.