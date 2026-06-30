Les Pays-Bas déjà éliminés par le Maroc

Malgré l’ouverture du score de Gakpo à la 72e minute, les Pays-Bas se sont fait éliminer dès les 16es de finale de la Coupe du monde face au Maroc (1-1, TAB : 2-3) dans la nuit de lundi à mardi.

Les Marocains ont égalisé dans le temps additionnel par Issa Diop avant de l’emporter aux tirs au but. Une deuxième énorme surprise après l’élimination quelques heures plus tôt de l’Allemagne, battue par le Paraguay là aussi aux tirs au but. La preuve que les gros ne sont pas à l’abris, un avertissement pour l’équipe de France avant le 16e de finale face à la Suède ce mardi soir à 23 heures.