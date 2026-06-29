TV : Pays-Bas - Maroc, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Faisant partie des nations fortes de cette Coupe du Monde 2026, les Pays-Bas et le Maroc vont s’affronter dans un seizième de finale qui sent la poudre.

Quelle heure pour Pays-Bas - Maroc ?

mardi 30 juin à 3h00 du matin à Monterrey au Mexiqu07 Avec Espagne - Autriche et Portugal - Croatie, la rencontre entre les Pays-Bas et le Maroc fait assurément partie des seizièmes de finale les plus intéressants de cette Coupe du Monde 2026 . Cette rencontre se disputera ceu matin à Monterrey au Mexiqu07

Sur quelle chaîne suivre Pays-Bas - Maroc ?

Disputé en pleine nuit, ce seizième entre les Pays-Bas et le Maroc ne sera pas diffusé en clair, il sera uniquement retransmis sur beIN Sports 1.

Les compos probables de Pays-Bas - Maroc :

Surpris par le Japon lors de son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026 (2-2), les Pays-Bas ont ensuite déroulé leur football face à la Suède (5-1) et la Tunisie (3-1) pour terminer à la première place du Groupe F. En pleine confiance, le pays néerlandais va tout faire pour dominer le Maroc, un adversaire qui sera loin d’être facile à battre.

La compo probable des Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven - Gravenberch, De Jong, Reijnders - Malen, Brobbey, Gakpo.

Sans surprise, le Maroc a réalisé une phase de groupes sans sortie de route. Après avoir tenu tête au Brésil lors du premier match (1-1), le pays de Maghreb a dominé l’Ecosse (1-0) et Haiti (4-2) pour s’installer à la deuxième place du Groupe C. Demi-finaliste sortant de la Coupe du Monde, le Maroc aura fort à faire pour se défaire des Pays-Bas et viser les huitièmes.

La compo probable du Maroc : Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Diaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari.