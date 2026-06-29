TV : Pays-Bas - Maroc, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

0€ de budget meme lorient on un plus gros budget que nous aujourd’hui. 🤨
Il n y a pas match, ces 2 équipes ne jouent pas dans la même catégorie. Le Maroc survol le foot mondial depuis 2022. Ce match sera une bonne expérience du très haut niveau pour les jeunes néerlandais !
Quand le joueur dit qu'il ne veut que Paris, Leipzig ne peut plus faire monter les enchères sachant que le joueur refusera les offres des autres clubs.
Touche pas Nabil. Ne fait pas le moine...
je crois avoir decouvert qui se cache derriere le sergio 33 (reds 13 et lui font 1 deja) mais tu es un ancien d'ici je pense tu n'as pas trouvé?
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يواجه منتخبنا الوطني منتخب هولندا في دور الـ32 من كأس العالم 2026 🏆 🔜 Round of 32 awaits 🇳🇱🆚🇲🇦 Our National Team takes on the Netherlands in the FIFA World Cup 2026 Round of 32 💪 #DimaMaghrib #FIFAWorldCup