Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Terrible nouvelle pour le PSG, qui a appris ce mercredi en fin d’après-midi le forfait d’Achraf Hakimi pour le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich mercredi en demi-finale retour de Ligue des Champions.

Luis Enrique sait déjà qu’il va devoir composer avec une très lourde absence pour le déplacement à Munich, mercredi en Ligue des Champions. Blessé mardi lors du match aller, Achraf Hakimi ne sera pas de la partie comme le révèle RMC. Le journaliste Fabrice Hawkins nous apprend que l’international marocain, qui a réalisé des examens médicaux dans l’après-midi, souffre d’une déchire aux ischios.

Un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain et pour Luis Enrique, lequel aura plusieurs options à sa disposition pour le remplacer. Illya Zabarnyi et Warren Zaïre-Emery devraient être en concurrence pour occuper le poste de latéral droit. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG, surtout au vu de la forme étincelante de l’ailier gauche bavarois Luis Diaz, en feu lors du match aller au Parc ce mardi et auteur du sublime but du 5-4.