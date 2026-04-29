Hakimi ICONSPORT_364242_0008

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

PSG29 avr. , 19:13
parCorentin Facy
6
Terrible nouvelle pour le PSG, qui a appris ce mercredi en fin d’après-midi le forfait d’Achraf Hakimi pour le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich mercredi en demi-finale retour de Ligue des Champions.
Luis Enrique sait déjà qu’il va devoir composer avec une très lourde absence pour le déplacement à Munich, mercredi en Ligue des Champions. Blessé mardi lors du match aller, Achraf Hakimi ne sera pas de la partie comme le révèle RMC. Le journaliste Fabrice Hawkins nous apprend que l’international marocain, qui a réalisé des examens médicaux dans l’après-midi, souffre d’une déchire aux ischios.
Un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain et pour Luis Enrique, lequel aura plusieurs options à sa disposition pour le remplacer. Illya Zabarnyi et Warren Zaïre-Emery devraient être en concurrence pour occuper le poste de latéral droit. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG, surtout au vu de la forme étincelante de l’ailier gauche bavarois Luis Diaz, en feu lors du match aller au Parc ce mardi et auteur du sublime but du 5-4.

Lire aussi

PSG : On en sait plus sur les blessures d’Hakimi et de Nuno MendesPSG : On en sait plus sur les blessures d’Hakimi et de Nuno Mendes
Articles Recommandés
Greenwood ICONSPORT_278492_0221
OM

L'OM fixe un prix aberrant pour Greenwood

ICONSPORT_365143_0042
Ligue des Champions

Atlético Madrid - Arsenal : les compos (21h sur Canal+)

Philippe Montanier battu pour la première fois
ASSE

L’ASSE crie au scandale, la Ligue lui envoie du lourd

ICONSPORT_365052_0440
OL

L'OL lance une offre imbattable pour remplir le Groupama Stadium

Fil Info

29 avr. , 20:00
L'OM fixe un prix aberrant pour Greenwood
29 avr. , 19:59
Atlético Madrid - Arsenal : les compos (21h sur Canal+)
29 avr. , 19:40
L’ASSE crie au scandale, la Ligue lui envoie du lourd
29 avr. , 19:20
L'OL lance une offre imbattable pour remplir le Groupama Stadium
29 avr. , 19:00
LdC : Fred Hermel écoeuré par ce PSG-Bayern à vomir
29 avr. , 18:30
L'OL se lance sur un défenseur argentin à 3 ME
29 avr. , 18:00
TV : Il détruit Ligue1+ et ne sauve que trois consultants
29 avr. , 17:30
« Dembélé s’en va » : L’annonce qui fait trembler le PSG
29 avr. , 17:00
OM : Rodolphe Saadé arrive en force, c'est confirmé

Derniers commentaires

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Le Bayern va se qualifier.

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Pauvre merde tu es toujours à cracher sur Paris .Va soutenir ton club merdique et ferme ta gueule

PSG-Bayern : Les Allemands furieux contre l'arbitre

Ta débilité est profonde ou alors tu joues le rôle du troll débile à merveille. Ce n'est pas possible d'être aussi con que Sergio.

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

Mais mec même si Paris se qualifie c toi qui va trouver des excuses tu te ridiculise de jour en jour que ça en devient pathétique

Bayern-PSG : Hakimi forfait, l’énorme tuile pour Paris !

C'est un coup dur, mais ça ne change rien faut essayer de se qualifier sans lui. Emery jouera à droite dans un style plus défensif, donc on aura peut être plus de mal devant, à l'équipe d'être solide. Mais ce sera très dur là-bas, avec ou sans Hakimi de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading