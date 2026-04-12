PSG : Kvaratskhelia dévoile son prochain grand objectif

Le Paris Saint-Germain a la chance de pouvoir compter dans ses rangs un joueur aussi talentueux que Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien affiche de grandes ambitions, que ce soit avec son club ou sa sélection.

Le Paris Saint-Germain avait flairé le bon coup il y a quelques mois en recrutant Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Le Géorgien s’est rapidement adapté aux idées de jeu de Luis Enrique. Le natif de Tbilissi n’est pas rassasié et veut encore remporter les plus grands titres avec le PSG . Il nourrit également de grandes ambitions avec la Géorgie. Kvaratskhelia sait que les choses sont compliquées pour une petite nation du football, mais il se donnera à 100 % pour permettre à son pays de participer un jour à une Coupe du monde de football.

Kvaratskhelia rêve toujours en très grand

Lors de propos rapportés par Téléfoot, le joueur de 25 ans a en effet déclaré à ce sujet : « Même si j’ai réalisé mon plus grand rêve en club en remportant la Ligue des champions, je veux toujours gagner beaucoup de titres avec le PSG et jouer la Coupe du monde avec mon pays. »

Le PSG peut se rassurer : Khvicha Kvaratskhelia a plus que jamais la tête tournée vers les objectifs parisiens. Paris peut encore viser la Ligue 1 et la Ligue des champions. Le Géorgien aura d’ailleurs un rôle à jouer mardi soir lors du quart de finale retour de Ligue des champions à Liverpool.

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L’été prochain, Kvara pourra se reposer, son pays n’étant pas qualifié pour la Coupe du monde. Il pourra également se projeter sur la nouvelle saison avec le PSG. Malgré certaines rumeurs de départ le concernant, l’ancien joueur de Naples ne devrait pas quitter les champions d’Europe. Sous les ordres de Luis Enrique, Kvaratskhelia rayonne grandement et entend continuer d’écrire l’histoire avec un collectif qui parait plus huilé que jamais.