Lamine Yamal

Barça-PSG : Lamine Yamal, la polémique arrive

Après plusieurs semaines de convalescence, Lamine Yamal a fait son retour avec le Barça face à la Real Sociedad. Désormais en forme, il devrait être convoqué avec la Roja par Luis de la Fuente, lequel risque de provoquer une vive polémique en Espagne.
Voit-on les prémices d'une polémique surgir sous nos yeux ? Convoqué, comme à son habitude désormais, avec l'équipe nationale d'Espagne lors de la première trêve de la saison au début du mois de septembre, Lamine Yamal avait inquiété tout un pays, et surtout la Catalogne, à cause d'une blessure à l'aine contractée lors du rassemblement. À l'instar de Didier Deschamps avec le cas Ousmane Dembélé, Luis de la Fuente s'était attiré les critiques du camp barcelonais, lequel estimait que Yamal n'aurait pas dû jouer en sélection car il était affaibli. Et une nouvelle polémique de la sorte pourrait bien de nouveau éclater, alors que le prodige du FC Barcelone a fait son grand retour face à la Real Sociedad… et que Luis de la Fuente compte bien le convoquer pour la prochaine trêve internationale.
L. Yamal Nasraoui Ebana

L. Yamal Nasraoui Ebana

SpainEspagne Âge 18 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs4
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Lamine Yamal convoqué avec l'Espagne, polémique en vue

Lamine Yamal est à peine de retour sur les terrains qu'il pourrait déjà retrouver la sélection espagnole. C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste espagnol Roberto Gomez, lequel indique que si le Blaugrana de 18 ans joue contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions ce mercredi 1er octobre, alors il ne fait aucun doute que Luis de la Fuente le convoquera avec la Roja dans la foulée. « Luis de la Fuente va le convoquer. Il doit le faire pour garantir notre qualification, ce qui est très important pour notre football », a-t-il expliqué dans Radio Marca.
Une convocation qui pourrait ressembler à une provocation pour le FC Barcelone. Mais si le joueur est en bonne santé, alors il n'y a aucune raison pour Luis de la Fuente de ne pas l'appeler. Roberto Gomez a d'ailleurs exclu toute pression de la part de la direction catalane concernant l'éventuelle intégration de Lamine Yamal en sélection. Reste à savoir si les supporters blaugranas sont sur la même longueur d'onde.
0
Loading