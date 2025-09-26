ICONSPORT_271641_0290
Ballon d'Or : Les votes dévoilés, Dembélé a roulé sur Lamine Yamal

Foot Mondial26 sept. , 19:40
parClaude Dautel
France Football a dévoilé le nombre de points obtenus par les 30 premiers joueurs du classement révélé lundi soir. Ousmane Dembélé a clairement écrasé la concurrence. A notre que l'attaquant du PSG a été cité dans le top 10 de la totalité des votants, sa plus mauvaise place étant cinquième. Lamine Yamal a, lui aussi, fait le grand chelem, mais avec des places moins bonnes, et notamment une neuvième position en Egypte.
Classement du Ballon d'Or 2025 avec le nombre de points
1. Ousmane Dembélé (France, Paris-SG), 1 380 points.
2. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone), 1 059 pts.
3. Vitinha (Portugal, Paris-SG), 703 pts.
4. Mohamed Salah (Égypte, Liverpool), 657 pts.
5. Raphinha (Brésil, FC Barcelone), 620 pts.
6. Achraf Hakimi (Maroc, Paris-SG), 484 pts.
7. Kylian Mbappé (France, Real Madrid), 378 pts.
8. Cole Palmer (Angleterre, Chelsea), 211 pts.
9. Gianluigi Donnarumma (Italie, Paris-SG), 172 pts.
10. Nuno Mendes (Portugal, Paris-SG), 171 pts.
11. Pedri (Espagne, FC Barcelone), 124 pts.
12. Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie, Paris-SG), 123 pts.
13. Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich), 112 pts.
14. Désiré Doué (France, Paris-SG), 74 pts.
15. Viktor Gyökeres (Suède, Sporting Portugal), 56 pts.
16. Vinicius Jr. (Brésil, Real Madrid), 51 pts.
17. Robert Lewandowski (Pologne, FC Barcelone), 49 pts.
18. Scott McTominay (Écosse, Naples), 45 pts.
19. Joao Neves (Portugal, Paris-SG), 40 pts.
20. Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan), 37 pts.
21. Serhou Guirassy (Guinée, Borussia Dortmund), 25 pts.
22. Alexis Mac Allister (Argentine, Liverpool), 21 pts.
23. Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid), 21 pts.
24. Fabian Ruiz (Espagne, Paris-SG), 20 pts.
25. Denzel Dumfries (Pays-Bas, Inter Milan), 20 pts.
26. Erling Haaland (Norvège, Manchester City), 18 pts.
27. Declan Rice (Angleterre, Arsenal), 13 pts.
28. Virgil Van Dijk (Pays-Bas, Liverpool), 7 pts.
29. Florian Wirtz (Allemagne, Bayer Leverkusen), 5 pts.
30. Michael Olise (France, Bayern Munich), 4 pts.
