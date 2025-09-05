Dembélé rentre à Paris, Deschamps s'explique

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Fragilisé avant la rencontre, Ousmane Dembélé a néanmoins été utilisé par Didier Deschamps. Et le joueur du PSG s'est blessé.

Touché à la cuisse gauche avant le rassemblement, Ousmane Dembélé avait pris place sur le banc de touche pour la rencontre face à l’Ukraine, après avoir participé au dernier entrainement collectif. Entré en jeu à la pause pour remplacer Désiré Doué, qui s’est lui même ressenti d’une petite gêne, l’attaquant tricolore a quitté ses coéquipiers sans même tenir plus d’une demi-heure. Dembélé s’est blessé à l’ischio-jambier de la cuisse droite, et a donc été immédiatement autorisé à rentrer à Paris pour se soigner. Didier Deschamps s’est dédouané de toute prise de risque sur ce match avec un joueur pourtant fragilisé ces derniers jours, même si ce n’était pas à la même cuisse.

« Si je le fais entrer, c'est que ça allait, autrement je ne le fais pas entrer. En plus, c'est l'autre cuisse, même s'il n'a pas ressenti un truc violent. Il était dans de bonnes dispositions. Malheureusement pour lui ça arrive, mais ça aurait pu arriver à un autre joueur. Mais j'ai fait par rapport à ce qu'il pensait et d'un point de vue médical, il n'y avait pas de problème », a livré le sélectionneur national, qui sait qu’il va agacer quelques suiveurs du PSG, et probablement le staff technique du club de la capitale, en voyant que Dembélé va manquer probablement quelques matchs avec le Paris SG.