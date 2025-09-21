ICONSPORT_269587_0011

Ballon d'or 2025 : Lamine Yamal arrive en force à Paris

Liga21 sept. , 19:00
parNathan Hanini
Ce lundi, le suspens sera entériné. Le Ballon d’or rendra son verdict à Paris. Les deux favoris pour la récompense finale restent Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Le joueur du FC Barcelone compte venir dans l’hexagone avec une grosse délégation. Une soirée sera organisée en cas de victoire.
Le Théâtre du Châtelet sera le centre du monde ce lundi soir dans le cadre de la cérémonie du Ballon d’or 2025. Le suspense reste entier concernant le vainqueur final. Ousmane Dembélé a réalisé une saison parfaite avec le Paris Saint-Germain la saison dernière. Excepté la finale de la Coupe du monde des clubs perdue, le Français a remporté tous les trophées possibles avec le club de la capitale. De son côté, Lamine Yamal a pris le leadership offensif du côté du FC Barcelone. L’international espagnol a contribué au renouveau du club catalan en remportant la Liga. Concernant la cérémonie du Ballon d’or, le jeune ailier de 18 ans a prévu de venir avec du monde.

Lamine Yamal prévoit de fêter la victoire

Mundo Deportivo dévoile ce dimanche que Lamine Yamal viendra à Paris avec une délégation de 20 personnes pour assister à la cérémonie du Ballon d’or. « Bien qu'Ousmane Dembélé parte favori, personne ne veut manquer cet événement et tous les préparatifs ont été mis en place cette semaine. De plus, toute la famille portera des tenues Dolce & Gabbana, » explique le média espagnol. Mundo Deportivo ajoute également que si le joueur du FC Barcelone l’emporte, une fête sera organisée dans la soirée pour fêter la victoire. Un projet gardé secret pour l’instant. Cependant, la presse espagnole précise que l’entourage du joueur sait qu’Ousmane Dembélé est favori. Le joueur du Paris Saint-Germain comme son homologue espagnol bénéficie du soutien de son club dans cette lutte. Il ne faudra plus patienter très longtemps pour savoir qui sera élu Ballon d’or 2025. 
