ICONSPORT_268526_0176

« Le PSG avait tout prévu », ce transfert dingue échoue d'un rien

PSG13 sept. , 8:20
parMehdi Lunay
Passé au second plan depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Rodrygo était proche de s'en aller cet été. Les clubs anglais lui faisaient les yeux doux mais c'est finalement le PSG qui a frôlé son transfert.
Élément majeur et parfois sous-estimé du Real Madrid lors de ses deux derniers sacres en Ligue des champions (2022 et 2024), Rodrygo possède un talent certain. Ailier explosif et buteur efficace, le Brésilien n'a pourtant plus la cote au Real. Le transfert de Kylian Mbappé en 2024 l'a progressivement poussé sur le banc au profit d'un trio Vinicius-Mbappé-Bellingham. La grosse blessure à l'épaule de l'Anglais n'a pas arrangé ses affaires. Xabi Alonso a changé de dispositif tactique et Rodrygo bénéficie toujours d'un temps de jeu réduit. Son départ au mercato estival semblait même écrit.

Le PSG avait planifié le transfert de Rodrygo

Le nom du Brésilien était associé à Manchester City et Liverpool en Angleterre ainsi que le Bayern Munich en Allemagne. Le Paris Saint-Germain est aussi entré dans la discussion. Les Parisiens ont pourtant tout ce qu'il faut dans le secteur offensif avec Kvaratskhelia, Doué, Dembélé ou encore Barcola. Cependant, le journaliste Fabrizio Romano affirme que le PSG était le club le mieux placé pour finaliser le transfert de Rodrygo. « Le PSG avait tout prévu pour Rodrygo », a t-il lâché sur X.
Paris devait donc accueillir l'ailier brésilien à l'issue de l'été. Pourquoi n'est-il pas venu finalement ? À cause de Bradley Barcola. L'ancien lyonnais a envisagé un départ cet été, notamment au Bayern Munich. Le recrutement de Rodrygo était conditionné à la vente du Français, lequel a fait machine arrière au dernier moment. Une volte-face qui permet au Real de conserver son joueur brésilien et d'obtenir une nouvelle piste à l'avenir. En effet, les Madrilènes réfléchissent à enrôler Barcola dans un futur proche selon le site Estadio Deportivo. Un échange entre les deux joueurs pourrait alors survenir et contenter les deux clubs rivaux.
Derniers commentaires

« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

encore un match acheté par l om!!

Pavard et Aguerd, double coup de génie à l’OM

Medina fait beaucoup de bien aussi ! Apres , va falloir des automatismes car Lorient c'est pas folichon pour le moment

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

y'a tt de même qlqch d'étrange dans cette affaire , des pièces manquantes pour comprendre l'entièreté de la situation! Rabiot et l'OM parlait de prolongation après une saison ou il a été érigé en jouer/personne supra pro et tète de gondole du projet , la prolongation traine avec sa mere qui refuse de voir l'OM (il faisait trop chaud) , allegri qui pense à lui des sa prise de fonction au Milan , puis bagarre "inouïe" sans stigmates physiques, mise à pied, les dirigeants qui gerent l'affaire en mode bazooka, pas d'excuses , ni retour possible , rabiot part au milan sans prendre la totalité du pourcentage (pourtant prévu dans le deal) et une fois arrivé en italie, rowe et moi on est pote et tout va bien !!! Donc c'est clairement pas net !! LOL

Harit s’en va en plein match de l’OM

Encore une purge. Annoncé comme une pépite incomprise capable de rayonner au milieu, parti comme une feuille de PQ le dernier jour du mercato turc. Signé Longoria.

« On se croirait à Monaco », Ligue 1+ torpillé après OM-Lorient

Encore un avantage de l'IPTV c'est de regarder le match sur Canal Sport2 Afrique, pour les commentaires et l'ambiance

