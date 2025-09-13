« Le PSG avait tout prévu », ce transfert dingue échoue d'un rien

Passé au second plan depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Rodrygo était proche de s'en aller cet été. Les clubs anglais lui faisaient les yeux doux mais c'est finalement le PSG qui a frôlé son transfert.

Élément majeur et parfois sous-estimé du Real Madrid lors de ses deux derniers sacres en Ligue des champions (2022 et 2024), Rodrygo possède un talent certain. Ailier explosif et buteur efficace, le Brésilien n'a pourtant plus la cote au Real. Le transfert de Kylian Mbappé en 2024 l'a progressivement poussé sur le banc au profit d'un trio Vinicius-Mbappé-Bellingham. La grosse blessure à l'épaule de l'Anglais n'a pas arrangé ses affaires. Xabi Alonso a changé de dispositif tactique et Rodrygo bénéficie toujours d'un temps de jeu réduit. Son départ au mercato estival semblait même écrit.

Le PSG avait planifié le transfert de Rodrygo

Le PSG avait tout prévu pour Rodrygo », a t-il lâché sur X. Le nom du Brésilien était associé à Manchester City et Liverpool en Angleterre ainsi que le Bayern Munich en Allemagne. Le Paris Saint-Germain est aussi entré dans la discussion. Les Parisiens ont pourtant tout ce qu'il faut dans le secteur offensif avec Kvaratskhelia, Doué, Dembélé ou encore Barcola. Cependant, le journaliste Fabrizio Romano affirme que le PSG était le club le mieux placé pour finaliser le transfert de Rodrygo. «», a t-il lâché sur X.

Paris devait donc accueillir l'ailier brésilien à l'issue de l'été. Pourquoi n'est-il pas venu finalement ? À cause de Bradley Barcola. L'ancien lyonnais a envisagé un départ cet été, notamment au Bayern Munich. Le recrutement de Rodrygo était conditionné à la vente du Français, lequel a fait machine arrière au dernier moment. Une volte-face qui permet au Real de conserver son joueur brésilien et d'obtenir une nouvelle piste à l'avenir. En effet, les Madrilènes réfléchissent à enrôler Barcola dans un futur proche selon le site Estadio Deportivo. Un échange entre les deux joueurs pourrait alors survenir et contenter les deux clubs rivaux.