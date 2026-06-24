Ayyoub Bouaddi au PSG, il y a un gros problème

Le PSG vise Ayyoub Bouaddi pour renforcer son milieu de terrain cet été. Problème, le prix fixé par Lille pour l’international marocain ne cesse d’augmenter.
Très satisfait par les performances de Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain n’avait pas jugé nécessaire de se renforcer au milieu de terrain l’été dernier. Le club parisien a un peu rectifié le tir cet hiver avec la signature de Dro Fernandez, un joueur que Luis Enrique va devoir développer dans le futur. Lors de ce mercato
estival, le PSG aimerait tout de même faire venir un nouveau joueur dans ce secteur de jeu pour amener un peu de concurrence.
Les noms de Manu Koné, de Khephren Thuram
ou encore de Mateus Fernandes sont parfois cités. Il ne faut pas non plus oublier celui d’Ayyoub Bouaddi. Ciblé par le Real Madrid, le milieu de terrain de Lille est également dans le viseur du Paris Saint-Germain comme le confirme le New York Times. Le média apporte en revanche une très mauvaise nouvelle aux courtisans de l’international marocain. Après avoir fixé le prix de Bouaddi à 50 puis à 70 millions d’euros, Olivier Létang attend désormais 80 millions d’euros pour se séparer de son phénomène de 18 ans.
Il faut dire que le LOSC
est en position de force avec une qualification en Ligue des Champions et une prolongation d’Ayyoub Bouaddi il y a seulement quelques mois jusqu’en juin 2029. De plus, les performances très séduisantes du gaucher avec le Maroc lors de la Coupe du monde jouent en faveur de Lille pour réclamer un prix toujours plus élevé. Mauvaise nouvelle donc pour le PSG et le Real Madrid mais aussi pour les nombreux clubs anglais dont Arsenal qui suit avec attention l’évolution de ce dossier. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain, qui n’a plus dépensé une telle somme sur un seul joueur depuis un petit moment, acceptera de faire une folie pour arracher l’excellent Ayyoub Bouaddi à Lille lors de ce mercato estival.