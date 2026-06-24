Ayyoub Bouaddi au PSG, il y a un gros problème

Ayyoub Bouaddi au PSG, il y a un gros problème

PSG24 juin , 17:30
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG vise Ayyoub Bouaddi pour renforcer son milieu de terrain cet été. Problème, le prix fixé par Lille pour l’international marocain ne cesse d’augmenter.
Très satisfait par les performances de Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain n’avait pas jugé nécessaire de se renforcer au milieu de terrain l’été dernier. Le club parisien a un peu rectifié le tir cet hiver avec la signature de Dro Fernandez, un joueur que Luis Enrique va devoir développer dans le futur. Lors de ce mercato estival, le PSG aimerait tout de même faire venir un nouveau joueur dans ce secteur de jeu pour amener un peu de concurrence.
Les noms de Manu Koné, de Khephren Thuram ou encore de Mateus Fernandes sont parfois cités. Il ne faut pas non plus oublier celui d’Ayyoub Bouaddi. Ciblé par le Real Madrid, le milieu de terrain de Lille est également dans le viseur du Paris Saint-Germain comme le confirme le New York Times. Le média apporte en revanche une très mauvaise nouvelle aux courtisans de l’international marocain. Après avoir fixé le prix de Bouaddi à 50 puis à 70 millions d’euros, Olivier Létang attend désormais 80 millions d’euros pour se séparer de son phénomène de 18 ans.
Il faut dire que le LOSC est en position de force avec une qualification en Ligue des Champions et une prolongation d’Ayyoub Bouaddi il y a seulement quelques mois jusqu’en juin 2029. De plus, les performances très séduisantes du gaucher avec le Maroc lors de la Coupe du monde jouent en faveur de Lille pour réclamer un prix toujours plus élevé. Mauvaise nouvelle donc pour le PSG et le Real Madrid mais aussi pour les nombreux clubs anglais dont Arsenal qui suit avec attention l’évolution de ce dossier. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain, qui n’a plus dépensé une telle somme sur un seul joueur depuis un petit moment, acceptera de faire une folie pour arracher l’excellent Ayyoub Bouaddi à Lille lors de ce mercato estival.

Lire aussi

PSG : 70 ME pour Bouaddi, Luis Campos va craquerPSG : 70 ME pour Bouaddi, Luis Campos va craquer
Articles Recommandés
Lol Recale Jonathan David A Fait Son Choix
OL

L’OL recalé, Jonathan David a fait son choix

Latletico Met La Main Sur Alejandro Grimaldo
Liga

L'Atlético met la main sur Alejandro Grimaldo

Guillaume Restes A Lille La Boulette De Fabrizio Romano
TFC

Guillaume Restes à Lille, la boulette de Fabrizio Romano

L2 Lasse Ou Nantes Beinsports Reste Fidele
Ligue 2

L2 : L'ASSE ou Nantes, BeInSports reste fidèle

Fil Info

24 juin , 18:30
L’OL recalé, Jonathan David a fait son choix
24 juin , 18:12
L'Atlético met la main sur Alejandro Grimaldo
24 juin , 18:10
Guillaume Restes à Lille, la boulette de Fabrizio Romano
24 juin , 17:50
L2 : L'ASSE ou Nantes, BeInSports reste fidèle
24 juin , 17:05
Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !
24 juin , 17:00
L'OM accepte 9 ME pour vendre un titulaire indiscutable
24 juin , 16:40
ASSE : Alerte rouge avant la signature d’une recrue
24 juin , 16:20
Brest a choisi le successeur d’Eric Roy
24 juin , 16:00
Accord Real Madrid-Bayern Munich pour Michael Olise

Derniers commentaires

Accord Real Madrid-Bayern Munich pour Michael Olise

Nasser doit être inquiet. Mdr

L’OL recalé, Jonathan David a fait son choix

Quitte à mettre 35M on peut récupérer mikau

OL : Textor furieux, il accuse un dirigeant bien précis

remonte sur ton Cheval johnny et jette toi de la falaise

Accord Real Madrid-Bayern Munich pour Michael Olise

combien a dépensé Mc court pour ne rien gagner trompette??? combien vaut le PSG a l'heure actuel et combien vaut ton club?? pour dire de la merde et chialer tu es un champion

OL : Textor furieux, il accuse un dirigeant bien précis

Quelques marseillais

Ol Textor Furieux Il Accuse Un Dirigeant Bien Precis

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading