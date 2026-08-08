PSG : Le mercato au ralenti, Luis Enrique s’agace
Luis Enrique

PSG : Le mercato au ralenti, Luis Enrique s’agace

PSG08 août , 21:30
parEric Bethsy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Quelques jours avant la reprise de la compétition, le Paris Saint-Germain n’a pas encore attiré toutes les recrues souhaitées. La direction francilienne prend son temps, un peu trop au goût de l’entraîneur Luis Enrique, impatient de travailler avec un groupe complet.
Les choses sérieuses vont commencer pour le Paris Saint-Germain. Après les deux matchs amicaux face à Majorque (0-3) et Manchester United (1-1), les Parisiens s’apprêtent à disputer la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa mercredi. Il est clair que le club de la capitale ne jouera pas cette première rencontre officielle avec un groupe complet. Sans parler des Mondialistes qui ne seront pas prêts physiquement, Luis Enrique ne pourra pas non plus compter sur toutes les recrues souhaitées.

Lire aussi

PSG : Dembélé annule ses vacances, il veut tout casserPSG : Dembélé annule ses vacances, il veut tout casser
Le Paris Saint-Germain a bien obtenu les signatures du gardien Alessandro Longoni et de Maghnes Akliouche. Mais l’entraîneur parisien attend encore les arrivées d’un avant-centre, d’un ailier ainsi qu’un défenseur capable d’évoluer à droite et en charnière centrale. Luis Campos est évidemment sur le coup. Le conseiller sportif refuse de se précipiter pour éviter de surpayer ses renforts. Sauf que la longueur des discussions commence à agacer Luis Enrique. Dans son processus d’adaptation, l’Espagnol veut laisser du temps à ses recrues afin qu’elles assimilent bien ses consignes, explique le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi. C’est pourquoi l’ancien sélectionneur de la Roja aimerait disposer de ses nouveaux joueurs le plus vite possible.
Le coach du Paris Saint-Germain sera bientôt servi puisque deux cibles semblent se rapprocher de la capitale. D’accord avec le double champion d’Europe, Ferran Torres n’attend plus qu’un terrain d’entente entre la direction francilienne et le FC Barcelone pour venir compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Quant à Mika Godts, convoité en raison de la possible sortie de Bradley Barcola, l’ailier de l’Ajax Amsterdam voit lui aussi les différentes parties réduire l’écart entre leurs positions respectives. Encore un peu de patience.
Articles Recommandés
Psg Luis Enrique A Trouve La Doublure Dhakimi
PSG

PSG : Luis Enrique a trouvé la doublure d'Hakimi

Fc Nantes Les Pieds Qui Tremblent Il Refuse De Senerver
FC Nantes

FC Nantes : Les pieds qui tremblent, il refuse de s’énerver

Om Todibo Et Paixao Deux Decisions Xxl A Marseille
OM

OM : Todibo et Paixao, deux décisions XXL à Marseille

Psg Ferran Torres Arrive Mercredi A Paris Pour 50me
PSG

PSG : Ferran Torres arrive mercredi à Paris pour 50ME

Fil Info

09 août , 11:00
PSG : Luis Enrique a trouvé la doublure d'Hakimi
09 août , 10:30
FC Nantes : Les pieds qui tremblent, il refuse de s’énerver
09 août , 10:00
OM : Todibo et Paixao, deux décisions XXL à Marseille
09 août , 9:30
PSG : Ferran Torres arrive mercredi à Paris pour 50ME
09 août , 9:00
ASSE : Ian Cathro exige des sanctions
09 août , 8:40
PSG : Le clan Barcola prend son téléphone et provoque un séisme
09 août , 8:20
OL : 45ME pour Fofana, il y a un énorme problème
09 août , 8:00
OM : Un colosse venu d'Allemagne dit oui à Marseille
09 août , 7:30
TV : OM-Athletic Bilbao, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OM : Todibo et Paixao, deux décisions XXL à Marseille

ouf si Santi le dit. on est sauvé

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

si le nazisme et le fascisme c'est la meme chose comme seul un ignorant qui n'a jamais étudié l'histoire peut l'affirmer, tu peux m'expliquer ces déclarations de Mussolini ??? " « Les Juifs sont à Rome depuis l’époque des Rois… Ils étaient cinquante mille sous Auguste et ils demandèrent à pleurer sur la dépouille de Jules César. Nous les laisserons en paix »" "« Il n’existe plus une race pure »" On apprend cela au collège pourtant que les fascistes n'etaient pas des racialisites comme les Allemands ? T'a meme pas ton brevet des collèges puisque t'es pas au courant de cela et tu veux apprendre l'histoire aux gens toi qui sait rien ?lol

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

"Cest pas parceque le nazisme a ete développé en Allemagne quil nest pas présent en Italie.." LOL LOL il n'y a jamais eu le moindre mouvement nazi en Italie espèce de crétin ! tu racontes que des conneries ! Mais tu peux pas aller ouvrir un livre d'histoire au lieu de continuer à raconter des bétises !! Demande à une prod de 5eme, elle t'expliquera toutes les différences entre le nazisme et le fascisme !! Les nazis ont aussi été alliés avec les communistes russes? tu vas m'expliquer que c'etait le meme idéologie aussi abruti? C'est incroyable avec les crétins lfiste dans votre genre, ca se voit que vous manquez de culture, mais vous voulez apprendre l'histoire à ceux qui l'ont réellement étudier !!! Merci d'avoir démontrer toute ton igonrance avec tes fameux résitstants nazis Italiens mdr

OM : Todibo et Paixao, deux décisions XXL à Marseille

si tu le dis. comme tes potes t es pas tres intelligent....

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

Mais non les fascistes et les nazis n'avaient du tout les memes idéaux mdr je te l'ai expliqué plus haut... C'est dingue d'etre autant borné ! mais va étudier l'histoire au lieu de raconter conneries sur conneries !! Rappel des idioties qui tu peux sortir : "Et le tee shirt avec le slogan des résistants nazi italien" Les nazis résistants Italiens n'ont jamais existé dans la réalité mdr Tu ne sais meme pas de quoi tu parles !!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading