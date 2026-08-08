PSG : Le mercato au ralenti, Luis Enrique s’agace

Quelques jours avant la reprise de la compétition, le Paris Saint-Germain n’a pas encore attiré toutes les recrues souhaitées. La direction francilienne prend son temps, un peu trop au goût de l’entraîneur Luis Enrique, impatient de travailler avec un groupe complet.

Les choses sérieuses vont commencer pour le Paris Saint-Germain . Après les deux matchs amicaux face à Majorque (0-3) et Manchester United (1-1), les Parisiens s’apprêtent à disputer la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa mercredi. Il est clair que le club de la capitale ne jouera pas cette première rencontre officielle avec un groupe complet. Sans parler des Mondialistes qui ne seront pas prêts physiquement, Luis Enrique ne pourra pas non plus compter sur toutes les recrues souhaitées.

Le Paris Saint-Germain a bien obtenu les signatures du gardien Alessandro Longoni et de Maghnes Akliouche. Mais l’entraîneur parisien attend encore les arrivées d’un avant-centre, d’un ailier ainsi qu’un défenseur capable d’évoluer à droite et en charnière centrale. Luis Campos est évidemment sur le coup. Le conseiller sportif refuse de se précipiter pour éviter de surpayer ses renforts. Sauf que la longueur des discussions commence à agacer Luis Enrique. Dans son processus d’adaptation, l’Espagnol veut laisser du temps à ses recrues afin qu’elles assimilent bien ses consignes, explique le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi. C’est pourquoi l’ancien sélectionneur de la Roja aimerait disposer de ses nouveaux joueurs le plus vite possible.

Le coach du Paris Saint-Germain sera bientôt servi puisque deux cibles semblent se rapprocher de la capitale. D’accord avec le double champion d’Europe, Ferran Torres n’attend plus qu’un terrain d’entente entre la direction francilienne et le FC Barcelone pour venir compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Quant à Mika Godts, convoité en raison de la possible sortie de Bradley Barcola, l’ailier de l’Ajax Amsterdam voit lui aussi les différentes parties réduire l’écart entre leurs positions respectives. Encore un peu de patience.