Avant même le Classique, le PSG chambre déjà l’OM

Passé en conférence de presse à la veille du Classique, Luis Enrique était d’humeur à chambrer. L’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est montré impatient à l’idée de battre l’Olympique de Marseille et de calmer la ferveur du Vélodrome.

En démonstration contre l’Atalanta Bergame (4-0) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aborde le Classique avec sérénité. Les absences pour cause de blessures, auxquelles on pourrait ajouter celle de Bradley Barcola annoncé incertain, n’ont pas l’air de perturber les Parisiens. Chaque joueur promu dans le onze de départ répond systématiquement aux attentes. Cette confiance explique sans doute la bonne humeur de Luis Enrique ce samedi en conférence de presse.

A la veille du déplacement à Marseille, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est permis de chambrer le rival phocéen. L’Espagnol s’est montré impatient à l’idée de calmer la ferveur du Vélodrome avec une performance de haut niveau. « Pour moi en tant qu'entraîneur, et pour nous en tant qu'équipe, c'est joli de jouer à l'extérieur et c'est joli de voir comment nous pouvons avec notre qualité, rendre silencieux le stade, calmer le stade », a osé le coach parisien un brin provocateur.

« C'est joli, ça a été le cas beaucoup de fois dans différents stades très impressionnants. Faire taire un stade, c'est joli, a répété Luis Enrique. Quand on joue en coupe d'Europe, on entend beaucoup, beaucoup plus nos supporters. Les 3 000 ou 4 000 supporters qui sont là chantent tout le temps et le reste du stade est calmé parce que nous avons le ballon, et c'est l'objectif que nous avons. » Cette fois, les supporters du Paris Saint-Germain sont interdits de déplacement pour éviter les débordements. Mais l’équipe francilienne n’avait pas eu besoin de ses fans pour s’imposer au Vélodrome ces deux dernières années (2-0 en 2023-2024, 3-0 en 2024-2025).