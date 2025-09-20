Le PSG plus populaire que l'OM, la Chaîne L'Equipe s'enflamme

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Le classique du football français revient sur les écrans. Et avec lui, un débat : quel club est le plus populaire dans l’hexagone ? Une question que l’Equipe du soir a tenté de trancher.

Le Vélodrome est prêt à s’embraser. Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille termine sa semaine folle par la réception du Paris Saint-Germain . Après la courte défaite du côté de Madrid face au Real en Ligue des champions, la formation de Roberto de Zerbi veut s’offrir le scalp du vainqueur de la Ligue des champions. Avant le coup d’envoi, le débat sur le club le plus populaire de France fait son retour et le PSG semble avoir pris le dessus sur l'OM.

Le PSG est devant l’OM

Sur le plateau de l’Equipe du soir, les différents chroniqueurs autour du plateau ont débattu. Le président du soir, Régis Testelin a tranché. Selon lui, en 2025, le Paris Saint-Germain est devant l’Olympique de Marseille. « Comment juger la popularité autrement que par les sondages ? C’est le seul outil, je n’en vois pas d’autres. Il y a deux sondages de juin 2025. La question était : quelle est votre préférence entre le PSG et l’OM ? Et la réponse était 54% pour le PSG et 46% pour l’OM. Et la deuxième question qui date aussi de juin 2025 était : quel est selon vous le plus grand club du football français ? Et à 56% les sondés avaient répondu le Paris Saint-Germain. Donc, je pense effectivement qu’il y a eu une bascule. Je ne pense pas qu’elle date du 31 mai (finale de Ligue des champions et victoire du PSG). Je pense que c’est au prime à l’enfance, à l’adolescence et au suivi d’un club. Car il y a 20 ans, c'était Lyon, » explique-t-il. Un débat sans réelle réponse. Ce qui est sûr, c'est que ce dimanche, le Vélodrome sera plein pour l’une des rencontres les plus attendues de la saison.