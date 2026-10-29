« Aucun cadeau au PSG », cette star algérienne ne viendra pas

si il est 2 eme c'est qu'il rentre ds les criteres CQFD
Pour info : France Football demande aux votants du Ballon d'Or de prendre en compte trois critères pour faire leur choix, par ordre de priorité. En premier, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. En deuxième, l'aspect collectif et les trophées remportés. Enfin, la classe et le fair-play. Autant votre avis concernant le 1er critère peut s'entendre et se comprendre, même si ça se discute. Autant pour les deux autres critères, MBappé est à la ramasse. Il n'a aucun aspect collectif, il marche, ne presse pas, participe au jeu collectif de son équipe quand il a envie et le temps. Et il n'a aucun trophée collectif. Et pour la classe et le fair-play sa campagne médiatique pour avoir le ballon d'or le disqualifie directement. Il est deuxième, c'est déjà pas mal si on regarde les trois critères.
alors non mbappé disait meilleur buteur de toute les competition qu'il a jouer!! kane au bayern mais desoler ya pas de concurence pour le titre (quand c'etait mbappé au psg ca disait ca) n'importe qul buteur mets plus de but en bundesliga meme olise est devant kane meilleur joueur de bundesliga!!! cr7 luis figo... et pleins d'autres on eu le ballon d'or sans trophées
Bravo aux dirigeants ! Cela montre que l'OM même avec un projet cette saison "au rabais" a une force marketing très importante alors que sportivement ils sont 34eme sur 36 en Europa League avec 3 défaites en 3 matchs
Je comprends pas la premiere phrase et ces deux joueurs étaient surement élus meilleurs joueurs de compétitions les années ou ils gagnent leur BO. Kane gagne des trophées collectifs ET est le meilleur en stat cette année. KMB a souvent mis en avant dans ses ITW qu'il est le meilleur buteur de l'histoire de la CDM c'est pourquoi je revenais sur cet argument qui pour moi compte peu pour le BO. Tu as des arguments irréfutables selon les critères du BO ou tu balances juste des banalités subjectives?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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🔴🔵 Ibrahim Maza plaît beaucoup en interne, mais son prix élevé freine (pour l'instant) la direction parisienne. 🇩🇿💰 Face à la volonté du Bayer Leverkusen de le conserver (et même de le prolonger), le club allemand ne compte faire aucun cadeau au PSG. Reste à savoir si les