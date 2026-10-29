« Aucun cadeau au PSG », cette star algérienne ne viendra pas

« Aucun cadeau au PSG », cette star algérienne ne viendra pas

PSG
parCorentin Facy
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Le PSG est très intéressé par un potentiel transfert d’Ibrahim Maza cet hiver, mais la probabilité de voir débarquer le joueur du Bayer Leverkusen dans la capitale est très faible.
Le Paris Saint-Germain n’est pas fermé à l’idée de recruter lors du mercato hivernal. Après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia pour le reste de la saison, le double champion d’Europe en titre pourrait chercher à se renforcer dans le secteur offensif. Un joueur plaît particulièrement à Luis Enrique et à Luis Campos : Ibrahim Maza. Le polyvalent milieu offensif algérien du Bayer Leverkusen réalise un excellent début de saison en Bundesliga et a déjà reçu la validation d'un certain Ousmane Dembélé lors de la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi à Londres.
Le Paris SG se verrait bien mettre la main sur l’Algérien de 20 ans, mais un transfert au mois de janvier est assez improbable selon l’insider Djamel, toujours bien renseigné sur les coulisses du club parisien. « Ibrahim Maza plaît beaucoup en interne, mais son prix élevé freine (pour l'instant) la direction parisienne. Face à la volonté du Bayer Leverkusen de le conserver (et même de le prolonger), le club allemand ne compte faire aucun cadeau au PSG. Reste à savoir si les discussions évolueront » a fait savoir le spécialiste du club Bleu et Rouge, avant de préciser.

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« Je ne suis pas hyper optimiste sur la conclusion du dossier pour l’instant. Sauf si le club décide subitement de revoir sa position et de s’aligner malgré tout sur la somme attendue par Leverkusen, mais ce n'est pas la tendance actuelle » a détaillé Djamel au sujet d’un possible transfert d’Ibrahim Maza au Paris Saint-Germain. Un transfert est donc peu probable à ce jour, mais rien n’est à exclure notamment dans l’optique de l’été 2027. Néanmoins, il faudra probablement casser sa tirelire pour convaincre le club allemand de lâcher le très talentueux milieu de terrain des Fennecs et la question est de savoir si le PSG y sera prêt.
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si il est 2 eme c'est qu'il rentre ds les criteres CQFD

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Pour info : France Football demande aux votants du Ballon d'Or de prendre en compte trois critères pour faire leur choix, par ordre de priorité. En premier, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. En deuxième, l'aspect collectif et les trophées remportés. Enfin, la classe et le fair-play. Autant votre avis concernant le 1er critère peut s'entendre et se comprendre, même si ça se discute. Autant pour les deux autres critères, MBappé est à la ramasse. Il n'a aucun aspect collectif, il marche, ne presse pas, participe au jeu collectif de son équipe quand il a envie et le temps. Et il n'a aucun trophée collectif. Et pour la classe et le fair-play sa campagne médiatique pour avoir le ballon d'or le disqualifie directement. Il est deuxième, c'est déjà pas mal si on regarde les trois critères.

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

alors non mbappé disait meilleur buteur de toute les competition qu'il a jouer!! kane au bayern mais desoler ya pas de concurence pour le titre (quand c'etait mbappé au psg ca disait ca) n'importe qul buteur mets plus de but en bundesliga meme olise est devant kane meilleur joueur de bundesliga!!! cr7 luis figo... et pleins d'autres on eu le ballon d'or sans trophées

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Je comprends pas la premiere phrase et ces deux joueurs étaient surement élus meilleurs joueurs de compétitions les années ou ils gagnent leur BO. Kane gagne des trophées collectifs ET est le meilleur en stat cette année. KMB a souvent mis en avant dans ses ITW qu'il est le meilleur buteur de l'histoire de la CDM c'est pourquoi je revenais sur cet argument qui pour moi compte peu pour le BO. Tu as des arguments irréfutables selon les critères du BO ou tu balances juste des banalités subjectives?

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