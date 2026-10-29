« Aucun cadeau au PSG », cette star algérienne ne viendra pas

Le PSG est très intéressé par un potentiel transfert d’Ibrahim Maza cet hiver, mais la probabilité de voir débarquer le joueur du Bayer Leverkusen dans la capitale est très faible.

Le Paris SG se verrait bien mettre la main sur l’Algérien de 20 ans, mais un transfert au mois de janvier est assez improbable selon l’insider Djamel, toujours bien renseigné sur les coulisses du club parisien. « Ibrahim Maza plaît beaucoup en interne, mais son prix élevé freine (pour l'instant) la direction parisienne. Face à la volonté du Bayer Leverkusen de le conserver (et même de le prolonger), le club allemand ne compte faire aucun cadeau au PSG. Reste à savoir si les discussions évolueront » a fait savoir le spécialiste du club Bleu et Rouge, avant de préciser.

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« Je ne suis pas hyper optimiste sur la conclusion du dossier pour l’instant. Sauf si le club décide subitement de revoir sa position et de s’aligner malgré tout sur la somme attendue par Leverkusen, mais ce n'est pas la tendance actuelle » a détaillé Djamel au sujet d’un possible transfert d’Ibrahim Maza au Paris Saint-Germain. Un transfert est donc peu probable à ce jour, mais rien n’est à exclure notamment dans l’optique de l’été 2027. Néanmoins, il faudra probablement casser sa tirelire pour convaincre le club allemand de lâcher le très talentueux milieu de terrain des Fennecs et la question est de savoir si le PSG y sera prêt.