Après Vitinha, le Real harcèle le PSG pour un autre joueur

Très intéressé par Vitinha, le Real Madrid a compris qu’il serait impossible de faire venir la star du PSG. Cela ne refroidit pas pour autant le club espagnol dans le dossier d’un autre joueur parisien ciblé pour l’été prochain.

La presse espagnole adore parler du Paris Saint-Germain et ces dernières semaines, c’est le nom de Vitinha qui revient en boucle. La star portugaise est le joueur dont rêve le Real Madrid pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Xabi Alonso et Florentino Pérez sont sur la même longueur d’onde à ce sujet, mais pour le PSG, il n’est pas envisageable de se séparer de l’ancien maestro du FC Porto, sous contrat jusqu’en 2028. Le Real a bien compris qu’à moins d’un miracle, le transfert de Vitinha n’avait aucune chance de voir le jour cet été.

Malgré ce refus catégorique de la direction parisienne et des relations un peu conflictuelles entre les deux clubs, le vice-champion d’Espagne en titre ne s’interdit pas de recruter au PSG. La preuve, le site Planeta Real Madrid nous apprend qu’un autre joueur de l’effectif de Luis Enrique intéresse grandement le club merengue. Il s’agit contre toute attente de Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien joue très peu au Paris Saint-Germain, où il souffre de la concurrence avec Pacho, Zabarnyi et Marquinhos.

Beraldo au Real, la grosse surprise de l'été ?

De son côté, le Real Madrid s’apprête à renouveler une bonne partie de son secteur défensif l’été prochain avec les départs quasiment actés de David Alaba et d’Antonio Rüdiger, en fin de contrat. Pour compenser ces deux pertes, le Real veut miser sur un joueur confirmé et a ciblé pour cela Upamecano, Konaté ou encore Guehi même si ces trois dossiers sont complexes. En plus d’un joueur de gros calibre, le club de la Casa Blanca aimerait tenter un coup un peu plus risqué avec un jeune joueur à faire progresser et a identifié pour cela le profil de Lucas Beraldo.

Lire aussi Le PSG valide le départ de Beraldo pour 20 ME

Le défenseur brésilien est accessible financièrement puisque le Paris SG ne réclame pas plus de 25 millions d’euros pour son transfert, à peine plus que la somme investie pour le recruter il y a deux ans. A un tarif si abordable, le Real est très tenté de foncer sur Beraldo. Pour le joueur de 22 ans, une telle offre serait bien sûr irrefusable alors que le concernant, on parle plutôt de Nantes, de Fenerbahçe ou d’un retour au Brésil cet hiver. Reste maintenant à voir si cet intérêt surprenant du Real se concrétisera avec une offre ferme transmise au PSG même si en Espagne, on évoque plutôt ce deal pour l’été prochain et pas pour cet hiver.