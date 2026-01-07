ICONSPORT_264442_0204
Lucas Beraldo a demandé à partir du PSG

Le PSG valide le départ de Beraldo pour 20 ME

Laissé sur le banc par Luis Enrique à cause de son niveau discutable et de sa progression très lente, Lucas Beraldo est poussé vers la sortie par la direction du Paris Saint-Germain cet hiver. Plusieurs clubs étrangers sont à l'affût pour le recruter.
Deux ans après après son arrivée au Paris Saint-Germain, on peut clairement avancer que Lucas Beraldo est une erreur de casting. En marge du mercato hivernal 2024, Luis Campos avait réalisé un double coup brésilien en recrutant le défenseur de Sao Paulo et Gabriel Moscardo des Corinthians. Force est de constater que pour les deux, la marche parisienne fut trop haute, en tout cas pour l'instant. S'il restera dans les mémoires comme faisant partie du groupe qui a remporté 6 titres en 2025, Beraldo n'a pas marqué l'histoire parisienne de sa patte gauche. Devenu un remplaçant sur lequel Luis Enrique ne compte quasiment plus, le Brésilien est vivement poussé vers la sortie par sa direction.
L. Lopes Beraldo

L. Lopes Beraldo

BrazilBrésil Âge 22 Défenseur

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Lucas Beraldo, direction la Turquie ?

Lucas Beraldo ne peut logiquement pas se satisfaire d'un tel rôle, même au sein de l'équipe championne d'Europe en titre. Heureusement pour lui, plusieurs portes de sortie se sont déjà ouvertes à lui. Selon les informations d'Ekrem Konur, le Brésilien est bel et bien sur la sellette et pourrait plier bagages lors de ce mercato de janvier. On apprend que Fenerbahçe prépare une offre sous la forme d'un prêt avec option d'achat, comme ce qui avait été fait un an plus tôt pour Milan Skriniar. L'objectif est d'associer les deux joueurs sur le terrain. Le Brésil est aussi à l'affût, alors que Palmeiras et Flamengo ont pris des renseignements. Toutefois, Lucas Beraldo veut poursuivre sa carrière en Europe, estimant qu'il a encore beaucoup à prouver avant de revenir éventuellement au bercail.
Ouvert à un départ, le Paris Saint-Germain évalue son indésirable entre 20 et 25 millions d'euros. Une somme qui correspond au montant dépensé initialement pour le recruter en provenance du Brésil. Reste à savoir désormais s'il partira réellement et, si oui, qui mettra la main sur un joueur talentueux dans le besoin d'un contexte plus favorable.
0
