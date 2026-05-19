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Maghnes Akliouche

Akliouche en Amérique, Didier Deschamps plombe le PSG

Monaco19 mai , 20:00
parQuentin Mallet
0
Très apprécié par le Paris Saint-Germain et plusieurs cadors de Premier League, Maghnes Akliouche devrait quitter l'AS Monaco cet été. Récemment appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, il voit toutefois sa valeur augmenter considérablement aux yeux de ses dirigeants.
Maghnes Akliouche sera sans aucun doute l'un des gros transferts engageant un club de Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Après avoir largement progressé puis fait ses preuves avec l'AS Monaco, son club formateur, le milieu offensif de 24 ans est plus proche que jamais de quitter son nid. Auteur d'une saison à 7 buts et 11 passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Tremblay-en-France veut franchir un cap dans sa carrière et se trouver un club plus prestigieux sur la scène européenne.
De leur côté, les dirigeants du club de la Principauté sont conscients qu'ils ne pourront pas le retenir, et cherchent à en tirer le plus possible. Et si un premier prix de 45 millions d'euros circule depuis plusieurs semaines, l'ASM compte bien faire augmenter la note grâce à sa convocation à la Coupe du monde.

Akliouche va rapporter gros

En effet, à en croire les informations de TEAMtalk, l'AS Monaco entend bien profiter de la participation de Maghnes Akliouche pour demander une somme encore plus importante. Etant donné sa situation en équipe de France et son contrat courant encore jusqu'en juin 2028, l'ailier droit monégasque pourrait rapporter un joli pactole. En attendant, les discussions avec tous les clubs intéressés resteront en stand-by le temps de la Coupe du monde. S'il a l'occasion de montrer l'étendue de son talent sur le sol américain, nul doute qu'il verra sa cote grimper encore un peu plus.
En tout cas, le Paris Saint-Germain est prévenu, tout comme Liverpool, Tottenham, Newcastle et, plus récemment, Manchester United. Autant de portes de sortie prestigieuses qui s'ouvrent à lui et qui lui assurent un bel avenir au-delà du Rocher.
M. Akliouche

M. Akliouche

FranceFrance Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs10
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs31
Buts6
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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