Akliouche en Amérique, Didier Deschamps plombe le PSG

Très apprécié par le Paris Saint-Germain et plusieurs cadors de Premier League, Maghnes Akliouche devrait quitter l'AS Monaco cet été. Récemment appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, il voit toutefois sa valeur augmenter considérablement aux yeux de ses dirigeants.

Maghnes Akliouche sera sans aucun doute l'un des gros transferts engageant un club de Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Après avoir largement progressé puis fait ses preuves avec l'AS Monaco, son club formateur, le milieu offensif de 24 ans est plus proche que jamais de quitter son nid. Auteur d'une saison à 7 buts et 11 passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Tremblay-en-France veut franchir un cap dans sa carrière et se trouver un club plus prestigieux sur la scène européenne.

De leur côté, les dirigeants du club de la Principauté sont conscients qu'ils ne pourront pas le retenir, et cherchent à en tirer le plus possible. Et si un premier prix de 45 millions d'euros circule depuis plusieurs semaines, l'ASM compte bien faire augmenter la note grâce à sa convocation à la Coupe du monde.

Akliouche va rapporter gros

En effet, à en croire les informations de TEAMtalk, l'AS Monaco entend bien profiter de la participation de Maghnes Akliouche pour demander une somme encore plus importante. Etant donné sa situation en équipe de France et son contrat courant encore jusqu'en juin 2028, l'ailier droit monégasque pourrait rapporter un joli pactole. En attendant, les discussions avec tous les clubs intéressés resteront en stand-by le temps de la Coupe du monde. S'il a l'occasion de montrer l'étendue de son talent sur le sol américain, nul doute qu'il verra sa cote grimper encore un peu plus.

En tout cas, le Paris Saint-Germain est prévenu , tout comme Liverpool, Tottenham, Newcastle et, plus récemment, Manchester United. Autant de portes de sortie prestigieuses qui s'ouvrent à lui et qui lui assurent un bel avenir au-delà du Rocher.