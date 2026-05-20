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OL : Paulo Fonseca sur le départ en 2027 ?

OL20 mai , 14:00
parNathan Hanini
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Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a évoqué son avenir sur le banc de la capitale des Gaules. Le technicien rhodanien livre une première impression à l'issue de cet exercice qu'il juge réussi.
L’Olympique Lyonnais a parachevé son exercice 2025-2026 à la quatrième place du championnat. Après un été 2025 où l’OL est passé au bord du précipice, la saison a été vécue comme une bouffée d’air frais. Avec des moyens réduits, le club rhodanien a su déjouer les pronostics en accrochant les tours préliminaires de la Ligue des champions. Un résultat aux allures un peu frustrantes au vu des trois derniers matchs de la saison. Le septuple champion de France aurait pu accrocher la troisième marche du podium pour s’assurer un avenir au sein de la prestigieuse compétition européenne. À l’heure du bilan, Paulo Fonseca reste très satisfait de la saison. Le technicien portugais a également évoqué son avenir dans un entretien pour le journal l’Équipe.

Fonseca reste flou sur son avenir

L’ancien entraîneur du LOSC est conscient qu’il ne lui reste qu’une seule saison de contrat, mais il ne s'affole pas. « Il me reste une année (il est sous contrat jusqu'en juin 2027). Je ne suis pas préoccupé par cette situation. Nous avons le temps. Je vais rester. Je ne peux pas oublier ce que le club a fait avec moi pendant mes 9 mois de suspension. C'était difficile d'avoir plus de soutien. Je pense que Lyon est un grand club, avec des difficultés ponctuelles. J'ai de l'ambition pour l'OL. Déjà d'être plus compétitif la saison prochaine. Nous pouvons y parvenir, » explique-t-il. L’été sera une nouvelle fois chargé du côté de l’Olympique Lyonnais. Les impératifs économiques, toujours aussi pressants, obligeront le club à se séparer de certains éléments. Avec un tour préliminaire de Ligue des champions, le septuple champion devra également reprendre sa saison avant les autres cet été. Le chantier s’annonce une nouvelle fois complexe et la rentrée d’argent de la Coupe d’Europe va tout de même soulager les caisses du club.

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C'est clair, on les connait déjà....

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t'es sur que normallement one parle pas de cadeau empoisonné

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Ps: tout les gens qui disent "Il a signé une pré-contrat avec Nice donc il a pas le choix de signer à Nice" ont tort, ça ne fonctionne pas comme ça.

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C'est quand même assez bizarre a quel point ce club magnétise une forme de haine....chez beaucoup de fans de football. Un simple hasard ? Une pure coïncidence ? Je pense pas. Bizarrement j'ai une haine d'un seul club en France et uniquement un seul. Mais non non c'est du pur hasard..... Quand on fait autant parler de soit pour des conneries, il ne faut plus s'étonner apres....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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