OL : Paulo Fonseca sur le départ en 2027 ?

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a évoqué son avenir sur le banc de la capitale des Gaules. Le technicien rhodanien livre une première impression à l'issue de cet exercice qu'il juge réussi.

L’Olympique Lyonnais a parachevé son exercice 2025-2026 à la quatrième place du championnat. Après un été 2025 où l’ OL est passé au bord du précipice, la saison a été vécue comme une bouffée d’air frais. Avec des moyens réduits, le club rhodanien a su déjouer les pronostics en accrochant les tours préliminaires de la Ligue des champions. Un résultat aux allures un peu frustrantes au vu des trois derniers matchs de la saison. Le septuple champion de France aurait pu accrocher la troisième marche du podium pour s’assurer un avenir au sein de la prestigieuse compétition européenne. À l’heure du bilan, Paulo Fonseca reste très satisfait de la saison. Le technicien portugais a également évoqué son avenir dans un entretien pour le journal l’Équipe.

Fonseca reste flou sur son avenir

L’ancien entraîneur du LOSC est conscient qu’il ne lui reste qu’une seule saison de contrat, mais il ne s'affole pas. « Il me reste une année (il est sous contrat jusqu'en juin 2027). Je ne suis pas préoccupé par cette situation. Nous avons le temps. Je vais rester. Je ne peux pas oublier ce que le club a fait avec moi pendant mes 9 mois de suspension. C'était difficile d'avoir plus de soutien. Je pense que Lyon est un grand club, avec des difficultés ponctuelles. J'ai de l'ambition pour l'OL. Déjà d'être plus compétitif la saison prochaine. Nous pouvons y parvenir, » explique-t-il. L’été sera une nouvelle fois chargé du côté de l’Olympique Lyonnais. Les impératifs économiques, toujours aussi pressants, obligeront le club à se séparer de certains éléments. Avec un tour préliminaire de Ligue des champions, le septuple champion devra également reprendre sa saison avant les autres cet été. Le chantier s’annonce une nouvelle fois complexe et la rentrée d’argent de la Coupe d’Europe va tout de même soulager les caisses du club.