Le PSG a repris contact avec Maghnes Akliouche
Akliouche pour remplacer Barcola au PSG

Akliouche au PSG, une confidence qui change tout

PSG09 mai , 8:40
parClaude Dautel
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L'avenir de Bradley Barcola au PSG est incertain, mais la possible venue de Maghnes Akliouche prend de l'épaisseur. Le club de la capitale a pris rendez-vous avec le joueur monégasque après la finale contre Arsenal.
Le Paris Saint-Germain se focalise désormais sur le 30 mai prochain, et la finale de la Ligue des champions à Budapest, mais dans les coulisses, Luis Campos travaille déjà activement sur le prochain marché des transferts. Le dossier Barcola, évoqué dans plusieurs clubs de Premier League, fait la Une, mais du côté du PSG, on a déjà les idées très claires concernant les renforts. Selon Djamel, l'insider le mieux informé concernant les champions d'Europe, la venue de Maghnes Akliouche est bel et bien une priorité pour les dirigeants parisiens. Le jeune offensif monégasque, qui avait fait des misères à Paris lors des barrages de Ligue des champions, est le choix numéro 1 de Luis Enrique. Et dans le climat actuel, Nasser Al-Khelaifi ne refusera rien à son entraîneur, surtout s'il s'agit de Maghnes Akliouche, un joueur dont le talent n'échappe à personne.

Akliouche tenté par le PSG

Pour l'insider, tout se cale progressivement et devrait se concrétiser dans un timing très précis. « Le PSG a déjà bien avancé ses pions : plusieurs pistes ont été étudiées et de premiers rendez-vous se sont tenus. Parmi elles, celle menant à Maghnes Akliouche reste très active. Le club a récemment relancé les contacts avec l'entourage du Monégasque, qui s'est montré particulièrement séduit par le projet parisien. Validé par Luis Enrique et très apprécié par Luis Campos, le dossier est à suivre de près dès la fin du parcours européen », indique Djamel, qui ces dernières années a toujours des infos précises et sérieuses sur le Paris Saint-Germain.
Du côté de l'AS Monaco, on ne retiendra pas de force l'international français, mais si le PSG veut réellement le faire venir l'été prochain, il faudra tout de même faire une offre conséquente. Valorisé à 50 millions d'euros, Maghnes Akliouche ne quittera pas le club de la Principauté pour moins que cela. Mais le Paris Saint-Germain est conscient de la valeur de l'ailier monégasque de 24 ans, et son profil correspond exactement à ce que Luis Enrique désire.
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