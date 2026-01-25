Accord total pour Dro Fernandez au PSG





Cela a pris plus de temps que prévu, mais Dro Fernandez sera un joueur du PSG. L’accord entre les clubs a été ficelé ce dimanche, et le milieu de terrain de 18 ans s’est mis d’accord avec la formation parisienne sur son futur contrat. Il ne reste plus que la visite médicale à programmer, probablement ce lundi pour la première signature du mercato à Paris. Dro Fernandez n’avait plus que six mois de contrat au FC Barcelone , et il n’avait pas prolongé récemment.

Sa clause libératoire était de 6 millions d’euros, mais pour préserver ses nouvelles bonnes relations avec le Barça, le PSG aurait mis 8 millions d’euros sur la table selon la presse catalane. En tout cas, Luis Enrique, qui était à l’origine de ce recrutement, voit un nouveau milieu de terrain arriver pour cette deuxième partie de saison.