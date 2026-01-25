ICONSPORT_274477_0050

Accord total pour Dro Fernandez au PSG

PSG25 janv. , 13:58
parGuillaume Conte
0

Cela a pris plus de temps que prévu, mais Dro Fernandez sera un joueur du PSG. L’accord entre les clubs a été ficelé ce dimanche, et le milieu de terrain de 18 ans s’est mis d’accord avec la formation parisienne sur son futur contrat. Il ne reste plus que la visite médicale à programmer, probablement ce lundi pour la première signature du mercato à Paris. Dro Fernandez n’avait plus que six mois de contrat au FC Barcelone, et il n’avait pas prolongé récemment.
Sa clause libératoire était de 6 millions d’euros, mais pour préserver ses nouvelles bonnes relations avec le Barça, le PSG aurait mis 8 millions d’euros sur la table selon la presse catalane. En tout cas, Luis Enrique, qui était à l’origine de ce recrutement, voit un nouveau milieu de terrain arriver pour cette deuxième partie de saison.
0
Derniers commentaires

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

Mec arrête de parler du connais r au foot lol même à Marseille tu as des joueurs prêter qui joue pas bcp

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Pourquoi les autres ne le font pas ? Pourquoi les saisons précédentes, les autres entraineurs ne l'ont pas fait ? Après ça ne m'étonne pas que les supporters de L1 aiment voir les équipes défensives, ils en bouffent depuis tellement longtemps qu'ils ne semblent vouloir rien d'autre.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Applique tes conseils aussi.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Personnellement, je suis fan de De Zerbi. Déjà par sa passion du foot, c'est tellement cool de le voir si investi, un vrai supporter; mais aussi le jeu qu'il propose. J'aime quand ça joue en transition verticale, j'aime voir que l'on joue avec 4 ou 5 offensifs, j'aime les décrochages, j'aime ce qu'il compte faire de l'équipe. J'espère qu'il sera encore là la saison prochaine.

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

En principe quand tu prend un joueur en prêt c'est pour le faire jouer

Loading