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Accord PSG-Diomande, Barcola envoyé à Liverpool

PSG02 juin , 12:00
parCorentin Facy
10
Valorisé à plus de 100 millions d’euros par Leipzig, Yan Diomande a trouvé un accord avec le PSG dans l’optique d’un potentiel transfert qui pourrait chasser Bradley Barcola du club parisien.
Pépite du championnat allemand, Yan Diomande a peu de chances de s’éterniser au RB Leipzig. Du haut de ses 19 ans, l’international ivoirien a brillé cette saison, inscrivant 12 buts et délivrant 9 passes décisives en Bundesliga. Des performances qui ont attiré l’attention de plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid, Chelsea, le Bayern Munich ou Manchester United. Mais depuis plusieurs heures, on semble se diriger vers une finale entre Liverpool et le Paris Saint-Germain sur ce dossier à plus de 100 millions d’euros.
A la recherche d’un ailier polyvalent, le champion d’Europe en titre a même pris l’avantage. Selon les indiscrétions du journaliste Sébastien Vidal, Yan Diomande a effectivement donné son accord pour rejoindre le PSG après l’énorme forcing de Luis Campos pour le recruter. « Yan Diomande est sensible à l’intérêt du PSG. L’ailier ivoirien de Leipzig a donné son accord de principe au club parisien, tandis que les discussions entre les différentes parties avancent positivement » a publié sur X notre confrère, qui précise qu’il n’existe pas encore d’accord entre Paris et Leipzig.
Le club allemand réclame plus de 100 millions d’euros pour sa pépite ivoirienne, une somme que le PSG pourrait accepter de débourser. Et pour cause, dans le même temps, le club de la capitale française est susceptible d’encaisser un très gros chèque grâce à la possible vente… de Bradley Barcola. En fin de contrat avec Paris en juin 2028, le joueur formé à l’OL n’a toujours pas prolongé. La venue de Yan Diomande pourrait le pousser vers la sortie d’autant que Liverpool est très intéressé.
Les Reds faisaient de Diomande leur priorité mais à ce poste d’ailier gauche, ils suivent aussi Barcola depuis de longs mois. Pour Luis Campos, la valeur des deux joueurs est équivalente. Le directeur sportif parisien va s’atteler donc à récupérer, en cas de vente de Barcola à Liverpool, une somme très proche de celle que Paris devra débourser pour s’offrir Diomande. Un jeu de chaises musicales qui pourrait aboutir sur un deal d’envergure pour le PSG en ce début de mercato estival.
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