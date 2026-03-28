Diomandé au PSG, c'est validé

Il faut dire que le Real Madrid sait très bien que les joueurs qu'il prête à l'OL... reviennent en très grande forme. Cela satisfait l'OL de recevoir de grands joueurs en prêt et cela ravit le Real de les voir revenir en grande forme. Tout le monde est content ! ^^
Marseille va devenir un club féminin comme lyon. ??....apres vue les performances masculines c est compréhensible...mieux vaut voir un match féminin ou un match de rugby au vel que l om qui perd toujours et s enfonce d année en année .....
C est surtout qu il va encore passer pour un con si Lens fini devant....pourtant 5 fois moins de budget 😬😬
Ares n'a pas racheté Bidco. Il n'y a donc personne qui comprend ce qu'il se passe chez F01 ? Quant à textor, il peut dire ce qu'il veut, il n'y a quasiment aucune chance qu'il récupère son groupe. Un administrateur judiciaire ne redonne pratiquement jamais le pouvoir à un dirigeant ayant conduit son entreprise à un tel marasme financier ! Le pouvoir sera donc clairement dans les mains de Ares, et Iconic aura aussi un rôle clef quand ils gagneront leur procès prochainement. Si Kang souhaite effectivement faire une offre, il y a de grande chance qu'elle soit acceptée car elle fait du bon boulot, et les deux fonds auront intérêt à s'entendre avec elle. Textor aura quelques semaines (ou mois ?) pour essayer de sauver le maigre pouvoir qu'il a encore à Botafogo, entrouvant un chevalier blanc qui mette de l'argent pour faire une offre de reprise à l'administrateur de Bidco. Mais, au Brésil, aussi, l'avenir dépendra avant tout d'une procédure légale, celle d'un arbitrage qui a été confirmé par la justice, cette semaine. Et comme les socios ne veulent plus de lui, ce n'est pas certain que le cour arbitrale l'autorise à faire une telle offre. Bientôt, game over pour le kamikaze de la finance !
ils lancent un hamecon, et tu mords, bonne peche
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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