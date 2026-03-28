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Yan Diomande

Diomandé au PSG, c'est validé

PSG28 mars , 14:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a déjà commencé à avancer sur certains dossiers XXL pour le prochain mercato estival. Luis Enrique a notamment validé l’arrivée de Yan Diomandé.
Le Paris Saint-Germain rêve en grand en cette fin de saison, avec la possibilité de décrocher deux titres : la Ligue 1 et la Ligue des champions. Selon les résultats des prochaines semaines, Luis Enrique et la direction du club dessineront les contours du mercato estival. Il se dit déjà que le PSG est prêt à investir massivement pour lancer un nouveau cycle. En attaque, les champions d’Europe ne manquent pas d’idées et pourraient bien finir par trouver leur bonheur à Leipzig.

Le PSG ne lâche rien 

Selon les dernières informations de PSGInside-Actus, les pensionnaires du Parc des Princes sont en effet très intéressés par le recrutement de Yan Diomandé. Le Paris Saint-Germain ne veut pas passer à côté de l’opportunité de récupérer l’international ivoirien, dont le profil a été validé par Luis Enrique. Ce dossier s’annonce cependant délicat, la concurrence étant particulièrement vive. En Angleterre, Chelsea est également sur le coup. Contrairement à certaines rumeurs, les Blues n’ont toutefois pas d’accord avec Diomandé.
De son côté, le natif d’Abidjan prend le temps de la réflexion. Le jeune talent de 19 ans sait qu’il aura l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Rejoindre le PSG représenterait une belle opportunité pour un joueur intelligent et capable de s’adapter au système de Luis Enrique, qui n’hésite pas à donner du temps de jeu aux jeunes talents. À noter que Leipzig ne bradera pas Yan Diomandé : le club allemand pourrait demander un montant conséquent, pouvant atteindre 100 millions d’euros.

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La lutte est en tout cas lancée pour l’Ivoirien, qui s’apprête à franchir un cap important l’été prochain. Il est même possible qu’il souhaite avoir scellé son avenir avant la Coupe du monde 2026, qu’il disputera avec les Éléphants.
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Derniers commentaires

OL : Mastantuono prêté à Lyon, négociations en cours

Il faut dire que le Real Madrid sait très bien que les joueurs qu'il prête à l'OL... reviennent en très grande forme. Cela satisfait l'OL de recevoir de grands joueurs en prêt et cela ravit le Real de les voir revenir en grande forme. Tout le monde est content ! ^^

3.000 billets vendus dans la nuit, l’OM choque la France

Marseille va devenir un club féminin comme lyon. ??....apres vue les performances masculines c est compréhensible...mieux vaut voir un match féminin ou un match de rugby au vel que l om qui perd toujours et s enfonce d année en année .....

Frank McCourt repousse la vente de l'OM

C est surtout qu il va encore passer pour un con si Lens fini devant....pourtant 5 fois moins de budget 😬😬

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Ares n'a pas racheté Bidco. Il n'y a donc personne qui comprend ce qu'il se passe chez F01 ? Quant à textor, il peut dire ce qu'il veut, il n'y a quasiment aucune chance qu'il récupère son groupe. Un administrateur judiciaire ne redonne pratiquement jamais le pouvoir à un dirigeant ayant conduit son entreprise à un tel marasme financier ! Le pouvoir sera donc clairement dans les mains de Ares, et Iconic aura aussi un rôle clef quand ils gagneront leur procès prochainement. Si Kang souhaite effectivement faire une offre, il y a de grande chance qu'elle soit acceptée car elle fait du bon boulot, et les deux fonds auront intérêt à s'entendre avec elle. Textor aura quelques semaines (ou mois ?) pour essayer de sauver le maigre pouvoir qu'il a encore à Botafogo, entrouvant un chevalier blanc qui mette de l'argent pour faire une offre de reprise à l'administrateur de Bidco. Mais, au Brésil, aussi, l'avenir dépendra avant tout d'une procédure légale, celle d'un arbitrage qui a été confirmé par la justice, cette semaine. Et comme les socios ne veulent plus de lui, ce n'est pas certain que le cour arbitrale l'autorise à faire une telle offre. Bientôt, game over pour le kamikaze de la finance !

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ils lancent un hamecon, et tu mords, bonne peche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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