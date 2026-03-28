Diomandé au PSG, c'est validé

Le PSG a déjà commencé à avancer sur certains dossiers XXL pour le prochain mercato estival. Luis Enrique a notamment validé l’arrivée de Yan Diomandé.

Le Paris Saint-Germain rêve en grand en cette fin de saison, avec la possibilité de décrocher deux titres : la Ligue 1 et la Ligue des champions. Selon les résultats des prochaines semaines, Luis Enrique et la direction du club dessineront les contours du mercato estival. Il se dit déjà que le PSG est prêt à investir massivement pour lancer un nouveau cycle. En attaque, les champions d’Europe ne manquent pas d’idées et pourraient bien finir par trouver leur bonheur à Leipzig.

Le PSG ne lâche rien

Selon les dernières informations de PSGInside-Actus, les pensionnaires du Parc des Princes sont en effet très intéressés par le recrutement de Yan Diomandé. Le Paris Saint-Germain ne veut pas passer à côté de l’opportunité de récupérer l’international ivoirien, dont le profil a été validé par Luis Enrique. Ce dossier s’annonce cependant délicat, la concurrence étant particulièrement vive. En Angleterre, Chelsea est également sur le coup. Contrairement à certaines rumeurs, les Blues n’ont toutefois pas d’accord avec Diomandé.

De son côté, le natif d’Abidjan prend le temps de la réflexion. Le jeune talent de 19 ans sait qu’il aura l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Rejoindre le PSG représenterait une belle opportunité pour un joueur intelligent et capable de s’adapter au système de Luis Enrique, qui n’hésite pas à donner du temps de jeu aux jeunes talents. À noter que Leipzig ne bradera pas Yan Diomandé : le club allemand pourrait demander un montant conséquent, pouvant atteindre 100 millions d’euros.

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La lutte est en tout cas lancée pour l’Ivoirien, qui s’apprête à franchir un cap important l’été prochain. Il est même possible qu’il souhaite avoir scellé son avenir avant la Coupe du monde 2026, qu’il disputera avec les Éléphants.