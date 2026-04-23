A cause du Mondial, le PSG doit payer un prix record

Annoncé parmi les pistes de Johan Manzambi, le Paris Saint-Germain ne sera pas fixé dans l’immédiat. Avant d’accepter son transfert cet été, Fribourg attend de voir son milieu briller avec la Suisse pendant la Coupe du monde 2026.

On a gagné les compétitions grâce à ces joueurs, ils se sont bien entraînés, ils ont été bons, ils ont eu un bon état d’esprit. Ça aurait été ridicule de signer beaucoup de joueurs, s’est justifié l’Espagnol cette semaine. Ce sera la même chose l’année prochaine. » A en croire son coach, le club de la capitale se fera plutôt discret cet été. Mais ce n’est pas la tendance qui se dessine depuis quelques semaines. Luis Enrique a déjà annoncé la couleur. Critiqué pour son refus d’étoffer l’effectif, l’entraîneur du Paris Saint-Germain assume son choix et prédit un mercato comparable. «, s’est justifié l’Espagnol cette semaine.» A en croire son coach, le club de la capitale se fera plutôt discret cet été. Mais ce n’est pas la tendance qui se dessine depuis quelques semaines.

Lire aussi Le PSG se lance pour une révélation à 80 ME

Au contraire, les récentes rumeurs laissent entendre que le Paris Saint-Germain sera très actif. Le champion d’Europe est annoncé sur de nombreuses pistes qui mènent principalement à des jeunes prometteurs. Fidèle à sa politique de recrutement, l’actuel leader de Ligue 1 s’intéresse par exemple au Malien Aboubacar Maiga (16 ans, Africa Football Academy), au milieu de l’AZ Alkmaar Kees Smit (20 ans) ou encore à Johan Manzambi (20 ans), un dossier peut-être plus compliqué que les autres. Pour commencer, le Paris Saint-Germain se retrouve en concurrence avec la plupart des cadors européens (Real Madrid, FC Barcelone, Manchester United, Arsenal, Bayern Munich, Naples…).

Il faudra présenter de meilleurs arguments que toutes ces écuries, mais aussi convaincre Fribourg dont les exigences peuvent varier. Selon les informations de Kicker, le club allemand n’acceptera de discuter qu’après le Mondial 2026. Le pensionnaire de Bundesliga espère que l’international suisse brillera cet été. Ainsi, au lieu des 35 millions d’euros annoncés, l’idée serait de vendre ses quatre années de contrat pour 60 millions d’euros. Le record de Fribourg serait pulvérisé puisque sa plus grosse vente, à savoir le transfert de Kevin Schade à Brentford en 2023, avait rapporté 30 millions d’euros.