Le PSG se lance pour une révélation à 80 ME

Annoncé sur le départ cet été, le jeune Kees Smit aura l’embarras du choix. Le milieu de l’AZ Alkmaar a de nombreux courtisans parmi lesquels on retrouve notamment le FC Barcelone, Manchester United et le Paris Saint-Germain.

Lorsqu’il s’agit de jeunes prometteurs, le Paris Saint-Germain n’est jamais très loin. Cette catégorie de joueurs est désormais la priorité des Parisiens. Après la signature de l’Espagnol Dro Fernandez, chipé au FC Barcelone cet hiver, le club de la capitale compte poursuivre sur sa lancée durant le mercato estival.

Le PSG loin d'être seul

Plusieurs noms sont évoqués dans l’actualité du champion d’Europe, y compris celui de Kees Smit. Le milieu de l’AZ Alkmaar fait partie des grandes révélations de la saison. Ce n’est pas un hasard si le Néerlandais âgé de 20 ans a reçu sa première convocation avec les Oranje en mars dernier. Complimenté pour sa finesse technique, son intelligence de jeu et sa capacité à maîtriser le rythme d’un match, Kees Smit est considéré comme l’un des meilleurs jeunes de son pays.

Et ses compatriotes ne sont pas les seuls impressionnés. A l’étranger aussi, les qualités du milieu de terrain sont très appréciées. Outre le Paris Saint-Germain, le média CaughtOffside cite Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, à qui le sélectionneur Ronald Koeman conseillait récemment la signature de Kees Smit.

« C’est un grand talent qui doit encore apprendre, mais oui, c’est un joueur pour le Barça, lâchait le sélectionneur des Pays-Bas. Il peut être un mix entre De Jong et Pedri. Personne aux Pays-Bas ne peut payer le montant pour le garder. » En effet, l’AZ Alkmaar espère se remplir les poches grâce à son joueur sous contrat jusqu’en 2028. On parle d’un tarif compris entre 60 et 80 millions d’euros pour l’international néerlandais qui ne cache pas son envie de franchir un cap la saison prochaine.