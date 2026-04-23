Smit

Le PSG se lance pour une révélation à 80 ME

PSG23 avr. , 14:00
parEric Bethsy
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Annoncé sur le départ cet été, le jeune Kees Smit aura l’embarras du choix. Le milieu de l’AZ Alkmaar a de nombreux courtisans parmi lesquels on retrouve notamment le FC Barcelone, Manchester United et le Paris Saint-Germain.
Lorsqu’il s’agit de jeunes prometteurs, le Paris Saint-Germain n’est jamais très loin. Cette catégorie de joueurs est désormais la priorité des Parisiens. Après la signature de l’Espagnol Dro Fernandez, chipé au FC Barcelone cet hiver, le club de la capitale compte poursuivre sur sa lancée durant le mercato estival.

Le PSG loin d'être seul

Plusieurs noms sont évoqués dans l’actualité du champion d’Europe, y compris celui de Kees Smit. Le milieu de l’AZ Alkmaar fait partie des grandes révélations de la saison. Ce n’est pas un hasard si le Néerlandais âgé de 20 ans a reçu sa première convocation avec les Oranje en mars dernier. Complimenté pour sa finesse technique, son intelligence de jeu et sa capacité à maîtriser le rythme d’un match, Kees Smit est considéré comme l’un des meilleurs jeunes de son pays.
Et ses compatriotes ne sont pas les seuls impressionnés. A l’étranger aussi, les qualités du milieu de terrain sont très appréciées. Outre le Paris Saint-Germain, le média CaughtOffside cite Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, à qui le sélectionneur Ronald Koeman conseillait récemment la signature de Kees Smit.
« C’est un grand talent qui doit encore apprendre, mais oui, c’est un joueur pour le Barça, lâchait le sélectionneur des Pays-Bas. Il peut être un mix entre De Jong et Pedri. Personne aux Pays-Bas ne peut payer le montant pour le garder. » En effet, l’AZ Alkmaar espère se remplir les poches grâce à son joueur sous contrat jusqu’en 2028. On parle d’un tarif compris entre 60 et 80 millions d’euros pour l’international néerlandais qui ne cache pas son envie de franchir un cap la saison prochaine.
K. Smit

K. Smit

NetherlandsPays-Bas Âge 20 Milieu

Eredivisie

2025/2026
Matchs24
Buts3
Passes décisives3
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

KNVB Beker

2025/2026
Matchs4
Buts2
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs16
Buts0
Passes décisives6
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

1,2 miliard c'est juste de l ironie c est pour faire fuir les acheteurs puisque mc court est pas vendeur

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

N'importe quoi ! ^^

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Bah non il sera racheter 200M ^^ C est comme Mc Court qui croit que l OM vaut 1.2Milliard alors qui vaut 594M lol

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Le stade est pas rentable jamais plein trop loin de Lyon

CdF : Nice réussit l'exploit à Strasbourg !

Dit celui qui les a déjà dans le c.. ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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