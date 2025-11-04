vitinha au real madrid le psg est mort de rire iconsport 267396 0254 397820

90 ME pour Vitinha, Liverpool attaque le PSG

PSG04 nov. , 8:00
parHadrien Rivayrand
L'hiver prochain, le PSG pourrait animer le marché. Le club de la capitale n'écarte pas la possibilité de se séparer de certains joueurs en manque de temps de jeu. 
Le PSG veut avant tout miser sur la continuité pour le moment. Luis Enrique n'a pas voulu que le club de la capitale bouleverse l'effectif l'été passé. Dans quelques semaines lors du marché des transferts hivernal, l'ancien entraineur du Barça pourrait tout de même demander quelques retouches. Surtout que certains joueurs pourraient aller voir ailleurs, comme Lee Kang-In, Lucas Beraldo ou encore Gonçalo Ramos. Mais le PSG devra également se battre pour garder certains joueurs indispensables. S'il y a bien un élément du Paris Saint-Germain qui fait saliver l'Europe, c'est Vitinha. Et ce n'est pas Liverpool qui dira le contraire. 

Vitinha, Liverpool y croit fort 

Selon les dernières informations de Fichajes, les Reds ne sont pas rassasiés après une dernière intersaison incroyable où les millions ont été dépensés. Les pensionnaires d'Anfield Road jugent leur effectif encore perfectible. Trois joueurs sont dans le viseur de Liverpool : Alessandro Bastoni, Eduardo Camavinga et donc Vitinha. Concernant le prodige portugais du Paris Saint-Germain, les Reds prévoient apparemment d'envoyer la somme de 90 millions d'euros aux champions d'Europe cet hiver. 

Arne Slot est un grand admirateur de l'ancien joueur du FC Porto, pièce manquante de son effectif selon lui au milieu de terrain. Problème, le PSG n'est absolument pas vendeur. Luis Enrique ne compte pas non plus s'en séparer et le Portugais a récemment rappelé son amour pour les Parisiens. A noter que outre Liverpool, le Real Madrid a aussi le rêve de recruter un jour Vitinha, troisième du dernier classement du Ballon d'Or. Assurément de quoi faire plaisir à l'international portugais. Ce mardi contre le Bayern Munich en Ligue des champions, il aura l'occasion de montrer encore une fois son talent. Liverpool et le Real Madrid seront eux en train de s'affronter au même moment à Anfield Road. 
