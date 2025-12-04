ICONSPORT_267586_0027

80 millions, le PSG envoie une offre géante au Barça

04 déc.
Grand talent du football espagnol, Gavi est freiné par les blessures cette saison. Cela n’empêche pas le PSG de s’intéresser de près au milieu de terrain du Barça, au point de préparer une très grosse offre.
L’été prochain, le Paris Saint-Germain ne devrait pas rester inactif au mercato. Le club de la capitale a bien l’intention de se renforcer, notamment au milieu de terrain. Luis Enrique dispose de peu de solutions au sein de son effectif derrière les indiscutables Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. C’est la raison pour laquelle, selon la presse espagnole, le champion d’Europe en titre s’intéresse de près à Gavi.
Formé au Barça, le milieu de terrain de 21 ans est freiné par les blessures depuis le début de la saison. Cela n’empêche pas le PSG de le suivre de très près dans l’optique du prochain mercato estival selon les informations du site spécialisé E-Noticies. Le média indique que Luis Enrique est un très grand fan du joueur, au point de chauffer Luis Campos pour que le Portugais envoie une belle offre au FC Barcelone. Le Paris SG sait que le club catalan est dans le besoin financièrement, et qu’il pourrait craquer en cas de belle offre pour un joueur souvent blessé.
L’idée du PSG est clairement de faire venir Gavi afin de le retaper pour qu’il redevienne le joueur qu’il était par le passé, avant que sa carrière soit gâchée et freinée par les blessures. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2030, Gavi pourrait même faire l’objet d’une offre monumentale de la part du Paris Saint-Germain selon le média, qui avance la somme de 80 millions d’euros. A un tel prix, inutile de préciser que Barcelone ne retiendra pas son joueur alors que Hansi Flick dispose de joueurs tels que Pedri, De Jong ou encore Lopez au milieu de terrain.
La question sera aussi de savoir si de son côté, Gavi se montrera ouvert à l’idée de quitter son club formateur pour rejoindre la Ligue 1. Le dossier est en tout cas à suivre de près, Luis Enrique ayant la volonté de frapper fort cet été en faisant venir un joueur capable, à terme et lorsqu’il sera épargné par les blessures, de directement concurrencer ses trois titulaires du milieu de terrain que sont Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz.
