Diakité au PSG, le gros pari de Luis Campos

Toujours en quête d'un renfort au poste de défenseur central, le Paris Saint-Germain a coché le nom d'un joueur qui connait bien la Ligue 1 : Bafodé Diakité. Auteur de prestations convaincantes à Bournemouth, il voit déjà les portes d'un retour en France s'ouvrir à lui.

Ce serait mentir de dire que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de renforcer son secteur défensif. Avec les joueurs dont il dispose pour confectionner une charnière centrale de qualité, Luis Enrique n'a pas non plus beaucoup d'options ultra viables. Willian Pacho surnage, mais Marquinhos vieillit, Illya Zabarnyi déçoit et Lucas Beraldo rêve d'une autre destination. Autant de facteurs qui poussent la direction parisienne à explorer de nouvelles pistes pour tenter de renforcer l'arrière-garde. Si de nombreux joueurs sont actuellement sondés en marge du mercato hivernal, d'autres le sont pour un recrutement lors du prochain mercato estival. Parmi eux, on retrouve notamment Bafodé Diakité, l'ancien défenseur du LOSC et du TFC, aujourd'hui à Bournemouth.

B. Diakité France • Âge 25 • Défenseur Premier League Matchs 11 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le PSG a coché le nom de Diakité

Comme l'indique Fichajes, le Paris Saint-Germain fait partie de ces clubs qui sont très intéressés à l'idée de recruter Bafodé Diakité. Le natif de Toulouse avait quitté les Dogues en fin de saison dernière après trois années fructueuses passées dans le Nord de la France contre un chèque de 35 millions d'euros. Une jolie plus-value pour le club nordiste qui l'avait recruté pour seulement 3 millions d'euros à l'origine. Du côté du PSG, on apprécie visiblement son début de saison chez les Cherries. Utilisé quasi systématiquement par Andoni Iraola, il est un artisan important de la première moitié de saison convaincante de Bournemouth en Premier League, grâce à une adaptation rapide.

Le média spécialisé dans les rumeurs mercato ne dévoile pas de montant possible pour un transfert de Diakité au PSG, mais on apprend que sa venue est conditionnée à un transfert important qui mettrait Bournemouth dans une situation financière intéressante.